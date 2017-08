Hyundai onthult nieuwe waterstofauto met geclaimde actieradius van 800km

De Koreaanse autofabrikant heeft in Seoul voor het eerst beelden vrijgegeven van een nieuwe suv die wordt aangedreven door een brandstofcel. In januari wordt tijdens de CES-beurs in Las Vegas de naam onthult. De waterstofauto moet begin 2018 in Europa en de VS uitkomen.

De fabrikant zegt vóór 2020 in totaal veertien nieuwe 'eco-voertuigen' uit te willen brengen. Het gaat dan om vijf hybride modellen, vier plug-in hybrides, vier elektrisch aangedreven auto’s en de nieuwe waterstofauto. De brandstofcel die in de nieuwe suv wordt gebruikt, zou zijn gebaseerd op het eerder dit jaar gepresenteerde Future Eco Fuel Cell Concept. Deze concept-brandstofcel is volgens Hyundai 10 procent efficiënter en 20 procent lichter dan de brandstofcel in de bestaande waterstofauto van Hyundai, de ix35 Fuel Cell.

De nieuwe waterstofauto die volgend jaar wordt uitgebracht, is volgens de fabrikant weer negen procent efficiënter dan de Future Eco Fuel Cell Concept. Ten opzichte van de de ix35 Fuel Cell zou het vermogen van de nieuwe waterstofauto zijn verhoogd met twintig procent, waarmee het uitkomt op 163pk. De actieradius zou 800km bedragen, terwijl de ix35 Fuel Cell niet verder kwam dan 594km.

Daarnaast zou het bij de nieuwe suv mogelijk moeten zijn om de motor te starten in koude weersomstandigheden, tot -30 graden Celsius. In vergelijking met de ix35 Fuel Cell krijgt de nieuwe auto drie waterstoftanks in plaats van twee en is er een grotere opslagcapaciteit door de toepassing van sterkere wanden.

De Koreaanse fabrikant bracht de ix35 Fuel Cell in 2013 op de markt. Deze suv kostte bij de introductie ongeveer 150.000 euro; wereldwijd zijn er 862 van verkocht en in Nederland zijn er tot nu toe 40 exemplaren aangeschaft. Volgens Hyundai is het verschil dat de nieuwe waterstofauto specifiek is ontwerpen als brandstofcelauto, terwijl de ix35 Fuel Cell een waterstof-variant was op een bestaand model, de Tucson.

Hyundai heeft volgens Reuters ook bekendgemaakt dat het een luxe elektrische auto gaat ontwikkelen die lange afstanden kan afleggen en moet concurreren met auto's van Tesla. Dit moet een elektrische sedan worden die in 2021 onder het Genesis-merk uitkomt. Deze auto krijgt een actieradius van 500km. Hyundai maakte al auto's met elektromotoren, zoals de hybride iOniq Hybrid en de volledig elektrische aangedreven iOniq Electric. Laatstgenoemde heeft echter een relatief beperkte actieradius van maximaal 200km.

Met de ix35 Fuel Cell was Hyundai als autofabrikant vergevorderd met de technologie voor waterstofauto's, maar deze markt is voorlopig nog niet rendabel genoeg. Een onderzoeker van het Koreaanse instituut voor industriële economie en handel zei tegen Reuters dat Hyundai pas tegen 2035 economisch baat gaat hebben van waterstofauto's. Het gebrek aan een uitgebreide infrastructuur om waterstof te kunnen tanken is daarbij een belangrijk factor. Volgens de onderzoeker heeft Hyundai tot die tijd geen andere keus dan in te zetten op elektrische auto's met batterijen zonder brandstofcel.