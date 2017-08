Aantal Tele2-klanten met onbeperkt-data-abo groeit naar 110.000

Sinds Tele2 in mei dit jaar een abonnement met onbeperkte data introduceerde, heeft de provider voor dit abonnement tot nu toe in totaal ruim 110.000 klanten binnengehaald. Dat heeft Tele2 gezegd tegen onderzoeksbureau Telecompaper.

Tot eind juni lag dit aantal nog op 70.000 klanten. Tele2 maakte dat in juli bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat aantal werd gehaald in anderhalve maand. Sinds eind juli zijn er tot nu toe ongeveer 40.000 klanten bijgekomen voor het Unlimited-abonnement. Dit zijn niet perse allemaal nieuwe klanten; het kunnen ook bestaande Tele2-klanten zijn die zijn overgestapt naar het abonnement met onbeperkte data.

Tele2 introduceerde op 17 mei een abonnement met onbeperkt data voor 25 euro per maand. Net als bij T‑Mobile kunnen klanten per dag 5GB gebruiken, waarna ze moeten aanvullen met een sms. Daarna kunnen ze weer 1GB gebruiken. Die dienst is kosteloos en moet het datagebruik per dag binnen de perken houden. T-Mobile heeft een vergelijkbaar abonnement dat voor 35 euro per maand wordt aangeboden.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meldde Tele2 dat het totale aantal mobiele klanten in Nederland met 19 procent is gegroeid en dat de omzet van de mobiele divisie van Tele2 in Nederland met 45 procent is gegroeid.