Nederlandse providers investeren minder in vaste netwerken

In 2016 hebben Nederlandse providers gezamenlijk 1,1 miljard euro ge´nvesteerd in hun vaste netwerken. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. Providers investeerden 15 procent meer in mobiele netwerken en gaven 81 procent meer geld uit aan overige zaken.

De cijfers blijken uit de Telecommonitor 2016, die door ACM is gepubliceerd. Cijfers van onderlinge providers zijn niet bekend en ook is er geen toelichting op de gedaalde investeringen. De totale investeringen van de aanbieders waren wel iets hoger dan vorig jaar, maar dat komt vooral door de flink gestegen overige investeringen. Daarbij gaat het volgens ACM om zaken als ordersystemen en integratietrajecten. Waar de investeringen in het vaste netwerk afnamen, stopten de providers meer geld in hun mobiele netwerken. Dat was vorig jaar 699 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder om 608 miljoen euro ging.

Het dataverbruik door consumenten op het mobiele netwerk nam sterk toe. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd via het 4g-netwerk ruim 39 petabyte verbruikt, terwijl dat een kwartaal eerder nog een kleine 35 petabyte was. Het 3g-dataverbruik steeg van 15,7 naar 16,7 petabyte.

Over heel 2016 werd 185 petabyte aan mobiele data verbruikt. Dat is een stijging van 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vermoedelijk neemt het dataverbruik dit jaar opnieuw flink toe. Eind vorig jaar introduceerde T-Mobile een abonnement met onbeperkt dataverkeer en Tele2 volgde met een vergelijkbaar abonnement dit jaar.

Verder blijkt dat consumenten steeds vaker quadplay-abonnementen afnemen, met internet, tv, vaste telefonie en mobiel in een bundel. Eind 2016 waren er 800.000 huishoudens met zo'n vier-in-één-bundel, een stijging van 31 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal consumenten met een breedbandverbinding met een snelheid tussen 30 en 100Mbit/s steeg van 34 procent eind 2015 naar 41 procent eind 2016. Ongeveer een derde van alle breedbandaansluitingen heeft een geadverteerde snelheid van meer dan 100Mbit/s, dat is gelijk aan een jaar eerder. Het aantal mensen met langzaam internet van minder dan 10Mbit/s daalde naar 2 procent eind 2016. Een jaar eerder had nog 14 procent zo'n aansluiting.