Door Julian Huijbregts, maandag 8 mei 2017 12:21, 74 reacties • Feedback

Submitter: nicodier

Ziggo kondigt een prijsverhoging van zijn abonnementen aan. Veel van de abonnementen voor internet en televisie worden per maand 2,55 euro duurder. Ziggo zegt dat de prijsverhoging nodig is vanwege investeringen in het netwerk en de kosten voor series, films en sport op tv.

Ziggo heeft de nieuwe prijzen op zijn website gezet, samen met een pagina waarmee de provider een verantwoording wil geven over de prijsverhoging. Daar noemt Ziggo argumenten als het dataverbruik dat elke 18 maanden verdubbelt.

Bij de Connect Complete- en Max-varianten van Ziggo's alles-in-éénpakketten gaat het maandbedrag met 2,55 euro omhoog. Datzelfde geldt voor de abonnementen die tv en internet bieden, zonder een vaste telefoonlijn. De nieuwe prijzen gaan op 1 juli in.

Klanten kunnen als gevolg van de prijswijziging hun abonnement wijzigen of opzeggen. Dat kan tot en met 30 juni. Abonnees die een bepaalde korting hebben op hun abonnement blijven deze behouden gedurende de afgesproken periode.

Pakket (Alles-in-1)

Huidige prijs tot 30 juni 2017 Nieuwe prijs per 1 juli 2017 Verhoging Connect Start & Play Start € 45,95 € 47,50 € 1,55 Connect Start & Play Complete € 54,95 € 55,95 € 1 Connect Start & Play Max € 66,90 € 67,90 € 1 Connect Complete en Play Start € 57,45 € 59,95 € 2,50 Connect Complete en Play Complete € 59,95 € 62,50 € 2,55 Connect Complete en Play Max € 71,90 € 74,45 € 2,55 Connect Max en Play Start € 63 € 65,50 € 2,50 Connect Max en Play Complete € 68 € 70,55 € 2,55 Connect Max en Play Max € 79,95 € 82,50 € 2,55

Pakket (TV + Internet)

Huidige prijs tot 30 juni 2017 Nieuwe prijs per 1 juli 2017 Verhoging Connect Start & Play Start € 44,95 € 46,50 € 1,55 Connect Start & Play Complete € 53,95 € 54,95 € 1 Connect Start & Play Max € 65,90 € 66,90 € 1 Connect Complete en Play Start € 56,45 € 58,95 € 2,50 Connect Complete en Play Complete € 58,95 € 61,50 € 2,55 Connect Complete en Play Max € 70,90 € 73,45 € 2,55 Connect Max en Play Start € 62 € 64,50 € 2,50 Connect Max en Play Complete € 67 € 69,55 € 2,55 Connect Max en Play Max € 78,95 € 81,50 € 2,55