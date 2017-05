Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 13:30, 77 reacties • Feedback

Submitter: RobinF

KPN heeft de details bekendgemaakt van nieuwe vaste abonnementen en wijzigingen bij pakketten die per 1 juli ingaan. Van meerdere internetabonnementen stijgt de snelheid en de maandprijs. Onder de nieuwe Internet en TV-abonnementen is een 4k-optie.

KPN heeft maandag een prijsverhoging voor veel bestaande diensten aangekondigd. Zo rekent de provider per 1 juli 4 euro per maand meer voor zijn Internet- en zijn Alles-in-1 Instap-diensten. Voor dat geld krijgen klanten wel een verdubbeling van de downloadsnelheid van 20Mbit/s naar 40Mbit/s. De snelheid voor de Standaard- en Premium-abo's gaat van 60Mbit/s naar 80Mbit/s. Internet Standaard en Alles-in-1 Premium behouden hun bestaande maandprijs, de prijs van Alles-in-1 Standaard gaat wel omhoog, van 62,50 euro naar 65 euro per maand.

Daarnaast gaat de prijs van Digitenne 1,50 euro omhoog en rekent KPN voortaan een euro per maand meer voor een extra-tv-ontvanger. Verder past KPN het starttarief voor telefonie voor de Alles-in-1-pakketten aan: die gaat van 0,11 euro naar 0,12 euro per gesprek. Wie nog via vaste lijnen belt als onderdeel van Belbasis of Belvrij krijgt eveneens met hogere tarieven te maken. Die gaan in per 1 augustus.

Abonnement Huidige maandprijs Nieuwe maandprijs (1 juli) Internet Instap €35,- €39,- Internet Standaard €40,- €40,- Alles-in-1 Instap €47,50 €49,- Alles-in-1 Standaard €62,50 €65,- Alles-in-1 Premium €85,- €85,- Abonnement Huidige maandprijs Nieuwe maandprijs (1 juli) Digitenne €14,- €15,50 Huur Huidige maandprijs Nieuwe maandprijs (1 juli) Extra tv-ontvanger €4,- €5-

Abonnement Huidige snelheid Nieuwe snelheid (1 juli) Internet Instap 20Mbit/s down, 2Mbit/s up 40Mbit/s down, 4Mbit/s up Internet Standaard 60Mbit/s down, 6Mbit/s up 80Mbit/s down, 8Mbit/s up Alles-in-1 Instap 20Mbit/s down, 2Mbit/s up 40Mbit/s down, 4Mbit/s up Alles-in-1 Standaard 60Mbit/s down, 6Mbit/s up 80Mbit/s down, 8Mbit/s up Alles-in-1 Premium 60Mbit/s down, 6Mbit/s up 80Mbit/s down, 8Mbit/s

Per 1 juli introduceert KPN verder nieuwe internet- en internet-en-tv-abonnementen voor thuisgebruikers. Daaronder is een 100Mbit/s-abonnement waarbij KPN twee 4k-ontvangers levert. De provider test al maanden met die 4k-ontvanger. Begin april nog klaagden diverse deelnemers aan de pilot over het verloop van de test.

KPN meldt klanten met de nieuwe abo's meer keuzevrijheid te willen geven en daardoor allerlei opties er geen standaard onderdeel meer van gemaakt te hebben. Zo zijn Spotify, FOX Sports Eredivisie, Belonbeperkt Altijd en het Pluspakket voortaan optioneel. Voor de toevoeging van Spotify Premium en het Pluspakket moet bijvoorbeeld 10 euro per maand betaald worden. Vast bellen is geen gratis optie meer; hiervoor moeten gebruikers voortaan 1 euro per maand betalen.

Abonnement Internet Internet en TV Basis Internet en TV Internet en TV 4K Snelheden 40Mbit/s down, 4Mbit/s up 40Mbit/s down, 4Mbit/s 80Mbit/s, 8Mbit/s 100Mbit/s, 10Mbit/s Hd-ontvanger - 1x 2x 2x 4k Prijs €39,- €49,- €59,- €69,-

Ten slotte kondigt KPN zenderwijzigingen aan die per 4 juli ingevoerd worden. De wijzigingen gelden voor Interactieve TV. Zo verdwijnt bijvoorbeeld Meiden van Holland soft uit het basispakket en wordt Ziggo Sport Racing toegevoegd aan het Ziggo Sport Totaal-pakket. KPN past de zenderindeling op 4 juli aan en vanaf die datum zijn de regionale zenders alleen nog maar in de eigen en aangrenzende provincies te ontvangen.