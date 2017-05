Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 14:23, 53 reacties • Feedback

SpaceX heeft maandag met succes een Falcon 9 gelanceerd om een spionagesatelliet in low Earth orbit te brengen. Het is voor het eerst dat een private onderneming anders dan ULA een Amerikaanse militaire satelliet lanceert. De eerste trap van de raket is weer op aarde geland.

De NROL-76-lancering vond maandag plaats vanaf NASA's Kennedy Space Center in Florida. Eigenlijk had SpaceX de raket zondag willen lanceren, maar problemen met sensoren zorgden 52 seconden voor lift-off voor uitstel met een dag. Het gaat om de 34ste lancering voor SpaceX, maar de eerste die een militaire satelliet de lucht in brengt. Tien minuten na de lancering landde de eerste trap weer op het platform op aarde, zodat deze opnieuw te gebruiken is.

Details over de satelliet zijn er niet, maar SpaceX heeft de overeenkomst gesloten met het National Reconnaissance Office, een van de zeventien inlichtingendiensten van de Amerikaanse overheid. De NRO is verantwoordelijk voor de spionagesatellieten van VS. Tot nu toe had de United Launch Alliance het monopolie op lanceringen voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Deze alliantie is een joint venture van Lockheed Martin en Boeing.

SpaceX heeft overeenkomsten voor in totaal meer dan zeventig lanceringen. Daaronder zijn contracten met de Amerikaanse luchtmacht om in 2018 en 2019 gps-satellieten in een baan om de aarde te brengen.