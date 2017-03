Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 31 maart 2017 08:52, 9 reacties • Feedback

Submitter: wouterg00

SpaceX heeft met succes een al eerder gebruikte Falcon 9-raket gelanceerd en weer geborgen. Hoewel SpaceX al bij acht eerdere lanceringen de raket wist te behouden, is voor het eerst dat het ruimtevaartbedrijf een exemplaar opnieuw gebruikte.

Het hergebruikte deel van de Falcon 9-raket is de eerste trap, die de Merlin 1D-raketmotoren bevat. Deze werd bij de lancering vanaf NASA's Kennedy Space Center in Florida in de nacht van donderdag op vrijdag gebruikt in combinatie met een nieuwe tweede trap. Het doel was om de SES-10 communicatiesatelliet in een baan om de aarde te brengen.

SpaceX gebruikte dezelfde eerste trap in april vorig jaar, om een Dragon-capsule naar het International Space Station te zenden voor bevoorrading. Net als toen slaagde de ruimtevaartorganisatie erin om de Falcon 9 met succes op een zeeplatform te laten landen. De core-booster bevat hiervoor uitklapbare poten en een thrustersysteem.

De oprichter van SpaceX, Elon Musk, sprak van een bijzondere dag voor de ruimtevaartindustrie: "Het betekent dat je het duurste onderdeel van de raket, de orbit-class booster kunt lanceren en herlanceren." Volgens hem betekent het op termijn een revolutie op gebied van ruimtevluchten. Ook de neuskegel, die de satelliet tijdens de lancering beschermd, werd met succes geborgen. Dit onderdeel van zes miljoen dollar bevat eveneens een eigen thrustersysteem en parachutes, en landde in de Atlantische Oceaan.

Het is al lang de strategie van SpaceX om raketten te kunnen recyclen en zo de kosten terug te brengen. Het bedrijf hield eerder dertien pogingen om raketten gecontroleerd te laten landen; negen daarvan wisten met succes heelhuids platforms op aarde te bereiken: zes op een droneplatform op zee, drie bij Cape Canaveral. Naast SpaceX is Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos bezig met het recyclen van raketten. Dit bedrijf slaagde al vijf keer in het succesvol laten landen van raketten, al bereikten deze niet de hoogte van de SpaceX-lanceringen.