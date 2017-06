Door Bauke Schievink, zondag 4 juni 2017 09:39, 1 reactie • Feedback

SpaceX heeft zaterdagavond opnieuw met succes een Falcon 9-raket met Dragon-capsule gelanceerd. Opvallend aan de missie is dat het de eerste is met een Dragon-capsule die al eens bij een andere missie was gebruikt.

De Falcon 9-raket met de gebruikte Dragon-capsule steeg zaterdagavond iets na 23:00 op vanaf lanceerplatform LC-39A. SpaceX spreekt van een geslaagde lancering van de draagraket, waarna het de Dragon-capsule lukte om zijn zonnepanelen uit te vouwen. Daarmee schrijft het ruimtebedrijf historie, aangezien nog geen enkel ander bedrijf erin is geslaagd om succesvol een ruimtecapsule te hergebruiken.

Op moment van schrijven vervolgt de capsule zijn weg in een baan om de aarde, om na ongeveer drie dagen aan te komen bij het International Space Station met bevoorrading en apparatuur. Het grootste deel van de Falcon 9-raket, de eerste trap, ontkoppelde kort na de lancering van de Dragon, en landde kort daarna ongedeerd op LZ-1. Daarmee zet SpaceX een reeks van succesvolle landingen voort.

Het is niet de eerste keer dat SpaceX ruimtemissies georganiseerd met gebruikte materialen. Eerder slaagde het bedrijf erin om een gebruikte Falcon 9-raket te lanceren en vervolgens succesvol weer te laten landen. Met het hergebruiken van raketten en ruimtecapsules hoopt SpaceX de ruimtevaart goedkoper te maken.