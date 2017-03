Door Bauke Schievink, zondag 19 maart 2017 10:38, 15 reacties • Feedback

De Dragon-capsule die aan het internationale ruimtestation was gekoppeld, is zondagochtend weer losgelaten om terug te keren naar aarde. Aan boord is ongeveer 2500 kilo aan materiaal waar NASA-medewerkers op zitten te wachten.

Om 10.11 uur Nederlandse tijd werd de capsule ontkoppeld van het ruimtestation. Inmiddels is de Dragon onderweg naar aarde, om neer te storten in de Pacifische Oceaan, vlakbij het Mexicaanse deel van Californië. Rond vier uur op zondagmiddag wordt Dragon weer op aarde verwacht.

Met de terugkomst op aarde brengt Dragon een grote lading aan wetenschappelijke experimenten en apparatuur mee. Het gaat onder meer om stamcellen die in de ruimte werden gekweekt en om een studie naar het herstellen van botten en weefsels onder microzwaartekracht. De resultaten van laatstgenoemde studie moeten onder andere wetenschappers helpen begrijpen waarom organen en botten niet zichzelf kunnen herstellen; bijvoorbeeld door het teruggroeien van een been nadat het is geamputeerd.

De Dragon-capsule werd vorige maand gelanceerd met een Falcon 9-raket. Onder missienaam CRS-10 werd apparatuur voor NASA naar het internationale ruimtestation gebracht. Het was de eerste lancering vanaf het lanceerplatform waarmee ook de Apollo 11 in de lucht werd geschoten, en Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen op de maan werden.