Door Bauke Schievink, zaterdag 4 maart 2017 12:34, 29 reacties • Feedback

Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft plannen om met ruimtevaartbedrijf Blue Origin spullen op bestelling te gaan afleveren op de maan. Dat moet gebeuren met een speciale maanlander die de naam Blue Moon draagt.

Bezos maakte zijn plannen bekend in een gesprek met The Washington Post, nadat de krant al een vertrouwelijke white paper in handen kreeg. De bedoeling is dat er een permanente bewoning komt op de maan, en dat Blue Origin, het door Bezos opgerichte ruimtevaartbedrijf, vervolgens voor bevoorrading gaat zorgen.

Volgens de informatie in de white paper werkt Bezos aan een soort Amazon-dienst voor de ruimte. Onder andere bevoorrading, apparatuur voor wetenschappelijke experimenten en materiaal voor leefomgevingen zouden door Blue Origin afgeleverd kunnen worden op de maan. Medio volgend decennium moeten de plannen werkelijkheid worden, al zou de eerste missie zelfs al in 2020 plaats kunnen vinden. Er lijken vooralsnog geen plannen te zijn om naast spullen ook mensen op de maan af te leveren.

Bezos hoopt dat NASA de plannen van Blue Origin wil ondersteunen. Er moet een nieuwe maanlander worden ontwikkeld, die onder andere gelanceerd kan worden met de eigen New Glenn-raket, maar ook moet het mogelijk worden om de Blue Moon te lanceren vanaf NASA's Space Launch System.

Blue Origin is al enige tijd bezig met het testen van raketten voor het aanbieden van commerciële ruimtevluchten. Verscheidene malen slaagde het bedrijf erin om raketten na opstijgen weer te laten landen, vergelijkbaar met wat SpaceX doet met zijn Falcon 9-raket.