Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, heeft bekendgemaakt dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met de eerste commerciŽle klant. Het gaat om het Franse satellietbedrijf Eutelsat, waarvoor Blue Origin satellieten in een baan om de aarde zal brengen.

Tijdens een satellietconferentie in Washington heeft Bezos dit nieuws op Twitter bekendgemaakt. Bezos zei dat hij niet kon hopen op een betere partner dan Eutelsat. Volgens de topman van het Franse bedrijf, Rodolphe Belmer, moet in 2021 de eerste satelliet worden gelanceerd.

Dat zal gebeuren met een nieuwe raket, de New Glenn. Eerder liet Bezos al een foto zien van een raketmotor die deze nieuwe raket zal aandrijven. New Glenn is een doorontwikkeling van de New Shepard-raket. New Glenn zal in staat zijn zelf terug te vliegen naar de aarde. De raket zal ongeveer twee keer zoveel stuwkracht hebben als de huidige Falcon 9-raket van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Blue Origin zal op het gebied van satellieten in de ruimte brengen direct gaat concurreren met SpaceX, United Lauch Alliance en het Franse Arianespace.

Bezos denkt ook al een tijd aan ruimtetoerisme. In 2015 maakte hij al duidelijk gemaakt dat ruimtetoerisme de eerste stap is voor de mensheid om in de ruimte te gaan leven en werken. Onlangs heeft hij deze wens herhaald. Volgens Bezos hebben we een beschaving nodig die in de ruimte leeft. Daarvoor is volgens de Amazon-oprichter ruimtetoerisme een belangrijke eerste stap: "Er zijn veel historische gevallen waar amusement de drijvende kracht was achter technologieën die dan heel praktisch blijken te zijn voor andere doeleinden".

Eerder deze maand werd duidelijk dat Bezos plannen heeft om met Blue Origin spullen op bestelling te gaan afleveren op de maan. Dat moet gebeuren met een speciale maanlander met de naam Blue Moon. De bedoeling is dat er een permanente bewoning komt op de maan en dat Blue Origin voor de bevoorrading gaat zorgen. Het zou gaan om een soort Amazon-dienst voor de ruimte. Medio volgend decennium moeten de plannen werkelijkheid worden, al zou de eerste missie al in 2020 plaats kunnen vinden.

In 2016 heeft Blue Origin met succes, en voor de derde keer, zijn New Shepard-raket na lancering weer op de grond gezet. New Shepard behaalde een hoogte van iets meer dan 100 kilometer. De boosterraketten gingen bij een hoogte van ongeveer 1100 meter weer aan, om de New Shepard een zachte landing te bezorgen.