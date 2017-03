Door Joris Jansen, woensdag 8 maart 2017 09:13, 18 reacties • Feedback

Astronomen hebben via nanosatellieten in de ruimte ontdekt dat de zeer grote ster Iota Orionis, die met het blote oog zichtbaar is vanaf de aarde, een zich herhalende korte piek in de lichtsterke heeft van een procent.

De ontdekking is gedaan met de Brite Target Explorer, een netwerk van vijf nanosatellieten in de ruimte, waarmee astronomen onderzoek doen naar de evolutie van de helderste sterren. De variatie in de lichtsterkte komt doordat Iota Orionis in feite bestaat uit twee sterren die in elliptische banen in dertig dagen om elkaar heen draaien.

Het licht van de sterren is gedurende negentig procent van de tijd stabiel, maar periodiek vertoont de lichtsterkte een korte dip om vervolgens een korte piek te laten zien. Meestal zijn de sterren relatief ver van elkaar verwijderd, maar periodiek komen ze acht keer zo dicht bij elkaar als normaal. Op dat moment is de zwaartekracht die beide sterren op elkaar uitoefenen, zo groot dat ze min of meer worden uitgerekt. Dit fenomeen is de oorzaak van de korte piek in de lichtsterkte.

Het is de eerste keer dat dit effect is waargenomen bij een dergelijke grote ster; Iota Orionis is 35 keer zo zwaar als onze zon. De ster is te zien in het sterrenbeeld Orion, in de buurt van de Orionnevel. Over de ontdekking is gepubliceerd in het tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Herbert Pablo, hoofdonderzoeker van de Universiteit van Montreal, zegt dat deze variatie in lichtsterkte veel lijkt op een elektrocardiogram, dat het sinusritme van het menselijk hart toont. Een dergelijke variatie in lichtsterkte wordt dan ook wel de 'hartslag' van een ster genoemd. Verder legt hij uit dat de intensieve zwaartekracht tussen de sterren bevingen in de sterren veroorzaakt, waardoor de processen in de sterren kunnen worden onderzocht. Dergelijke bevingen zijn vrij zeldzaam, zeker bij sterren die zo groot zijn als Iota Orionis.

Het onderzoek naar dergelijke grote sterren is volgens de astronomen belangrijk, omdat ze als 'laboratoria' een grote rol spelen bij het bestaan en ontstaan van chemische elementen in het heelal. De sterren zouden kunnen helpen om een groot scala aan astrofysische processen beter te begrijpen. Ook dient het onderzoek om meer te weten te komen over de evolutie van grote sterren.