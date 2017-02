Door Joris Jansen, woensdag 15 februari 2017 19:22, 2 reacties • Feedback

Het in Delft gevestigde ruimtevaartbedrijf Isis heeft een satelliet gebouwd die vanuit India met succes is gelanceerd. Deze kunstmaan, genaamd PEASSS, is een satelliet die een technologie test waarmee metingen en correcties bij bijvoorbeeld ruimtetelescopen kunnen worden uitgevoerd.

Jeroen Rotteveel, directeur van Isis, vertelt aan Tweakers dat deze lancering van de PEASSS -satelliet een demonstratie is van een nieuwe technologie. "Met deze lancering wordt een systeem getest om complexe optieken na de lancering in de ruimte nog te kunnen corrigeren, bijvoorbeeld het scherpstellen van een ruimtetelescoop zoals de Hubble-telescoop, die met een speciale missie gerepareerd moest worden. Op termijn zou de PEASSS-technologie dit soort reparaties en correcties eenvoudiger en goedkoper moeten kunnen maken", aldus Rotteveel.

Een belangrijk onderdeel van deze technologie zijn piëzoelektrische materialen. Volgens Rotteveel is de werking van dit materiaal heel belangrijk voor de uiteindelijke toepassing bij bijvoorbeeld ruimtelescopen. "Piëzoelektrische elementen kunnen structuren vervormen als je spanning op het element zet. Daarbij worden speciale vezels in de structuur gebruikt om de vervorming te kunnen meten." Volgens Rotteveel is met name deze meettechniek bijzonder, omdat deze nog nooit eerder op deze manier is getest.

In de komende twee maanden hoopt het Delftse bedrijf dat alle experimenten zijn afgerond. "Mogelijk volgen er dan nog meer lanceringen en tests, maar het doel is doorontwikkeling in de vorm van een compleet prototype voor een ruimtetelescoop", aldus Rotteveel. Dit prototype zou volgens de directeur van Isis dan in staat moeten zijn om in de ruimte bepaalde aspecten te kunnen meten en eventuele noodzakelijke correcties 'eigenhandig' uit te voeren.

De PEASSS-satelliet was een van de in totaal 104 met succes gelanceerde satellieten die de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO in een baan om de aarde heeft gebracht, zo heeft de Indiase ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt. Deze lancering is een record. Nooit eerder werden zoveel satellieten tegelijk gelanceerd. Het vorige record was in handen van de Russische ruimtevaartorganisatie, die in juni 2014 39 satellieten in een baan om de aarde bracht.

Op een na zijn alle gelanceerde satellieten zogeheten nano-satellieten, die doorgaans tussen de 1 en 10 kilogram wegen. Ook de door Isis gebouwde PEASSS-satelliet, die mede tot stand kwam door een bijdrage van onderzoeksbureau TNO en een EU-subsidie van twee miljoen euro, is een nano-satelliet. Omdat Isis naast het ontwikkelen van nano-satellieten ook lanceerdiensten voor kleine satellieten aanbiedt, was het bedrijf betrokken bij de lancering van bijna alle 104 satellieten.

Naast lanceerdiensten is Isis betrokken geweest bij de bouw van twee andere gelanceerde nano-satellieten. Het gaat om de DIDO-2, een Zwitserse satelliet die in feite een minilaboratorium is. Bij deze satelliet wordt getest hoe het laboratiorium functioneert in omstandigheden waarbij zwaartekracht vrijwel geheel ontbreekt. De andere satelliet waar Isis aan heeft meegebouwd, is de Nayif-1. Deze kleine kunstmaan gaat tekstberichten uitwisselen tussen het Mohammed bin Rashid Space Centre en academici van de Verenigde Arabische Emiraten.