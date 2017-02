Door Joris Jansen, dinsdag 7 februari 2017 15:04, 9 reacties • Feedback

SpaceX gaat elke twee tot drie weken Falcon 9-raketten lanceren vanaf het bijna-gerepareerde lanceerplatform in Florida. Het platform wordt vanaf volgende week weer in gebruik genomen. Dit nieuwe schema vormt de hoogste lanceerfrequentie sinds SpaceX in 2010 met lanceringen begon.

SpaceX-directeur Gwynne Shotwell licht het lanceerschema toe tegen Reuters. Het komt vijf maanden nadat een Falcon 9-raket explodeerde tijdens een static fire test voorafgaand aan de lancering op Cape Canaveral. Een 200 miljoen dollar kostende Israëlische satelliet werd daarbij vernietigd en het lanceerplatform liep aanzienlijke schade op. Het probleem bleek in een onderdeel van de brandstoftanks te zitten en moet nu opgelost zijn.

Sinds dat ongeluk heeft SpaceX nog maar één raket gelanceerd. Deze lancering, die enkele weken geleden plaatsvond, was succesvol. Het bedrijf slaagde erin tien satellieten in een baan om de Aarde te brengen. Volgens het bedrijf zijn dit de eerste tien satellieten van ten minste zeventig stuks die SpaceX voor zijn klant Iridium in een baan om de Aarde zal brengen. De satellieten faciliteren mobiele communicatie, zowel in de vorm van telefoongesprekken als van data. Ook was de first stage booster met succes op een SpaceX-droneschip geland. Dit was de zevende landing die SpaceX met succes heeft uitgevoerd.

Naast de reparaties aan het lanceerplatform in Florida heeft SpaceX volgens Shotwell ook gewerkt aan verbeteringen aan de raketmotoren. Het bedrijf is volgens Shotwell bezig de prestaties van de motoren te verhogen en veiligheidsrisico's te verkleinen. Het ontwerp van de turbopomp van de Falcon 9-raket, die zorgt voor drijfgas van de raketmotoren, wordt aangepast. Deze zou volgens NASA en de Amerikaanse luchtmacht scheuren bevatten.

Nu het bedrijf weer verder kan en gaat met zijn werkzaamheden, heeft het wel een achterstand aan raketlanceringen in te halen. Volgens een rapport van The Wall Street Journal had SpaceX twintig raketten willen lanceren in 2016, maar dat zijn er uiteindelijk maar acht geworden. Dit jaar zullen die lanceringen niet alleen ingehaald moeten worden, maar staan er ook nog zevenentwintig extra gepland. In 2018 is het de bedoeling dat SpaceX astronauten van NASA van en naar het ISS brengt.

SpaceX tracht met zijn werkzaamheden de ruimtevaart goedkoper en betrouwbaarder te maken. SpaceX- en Tesla-topman Elon Musk heeft in het verleden uitgesproken dat hij op de lange termijn zou willen zien dat het mogelijk wordt om een menselijke kolonie op Mars te stichten.