Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 16:54, 54 reacties • Feedback

Het Franse tijdschrift Canard PC claimt dat Intel met twee nieuwe processors komt als antwoord op de introductie van de AMD Ryzen-cpu's. Het zou gaan om de i7-7740K en de i5-7640K, met een tdp van meer dan 100 watt en iets hogere snelheden. Mogelijk heeft de i5 ook hyperthreading.

Verschillende bronnen bevestigen het bestaan van de nieuwe Intel-cpu's tegenover Canard PC. Intel zou begonnen zijn met het sturen van samples naar klanten. De Core i7-7740K is een quadcore met hyperthreading, 8MB L3-cache en een kloksnelheid van 4,3GHz. Het is niet bekend wat de boostsnelheid is, maar volgens het tijdschrift is dat vermoedelijk 4,6GHz. De Core i5-7640K heeft een snelheid van 4GHz en 6MB l3-cache.

Aanvankelijk meldde het Franse tijdschrift dat de Core i5-7640K hyperthreading krijgt. Als dat klopt, zou het de eerste quadcore-processor uit de Core i5-serie met hyperthreading zijn. Na publicatie van het artikel heeft Canard PC echter conflicterende informatie ontvangen van verschillende bronnen over de aanwezigheid van hypertreading. De Fransen zeggen eind deze week een sample van de chip binnen te krijgen en dan bekend te maken of hyperthreading daadwerkelijk aanwezig is.

Tot dusver hebben van de Intel-quadcores alleen de Core i7-processors hyperthreading. AMD zal vermoedelijk ook zijn lager gepositioneerde Ryzen-processors met vier en zes cores van simultaneous multithreading voorzien. Dat is het AMD-equivalent van hyperthreading en geeft de processors dubbel zoveel threads als het aantal cores dat ze hebben.

Met de Kaby Lake-generatie heeft Intel al hyperthreading toegevoegd aan de Pentium-processors met twee cores. Bij dualcores was de functionaliteit voorheen voorbehouden aan de Core i3-serie.