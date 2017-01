Door Emile Witteman, dinsdag 10 januari 2017 13:45, 25 reacties • Feedback

Uit de specificaties die Intel over de nieuwe Pentium-processors uit de Kaby Lake-generatie online heeft gezet, blijkt dat ze beschikken over hyperthreading. Het is voor het eerst sinds de Pentium 4 dat de technologie wordt toegepast bij processors in de Pentium-lijn.

De nieuwe Pentium-processors zijn de G4560T, G4560, G4600T, G4600 en G4620. De twee -T-processors hebben net zoals hun voorgangers een tdp van 35W en draaien op lagere kloksnelheid dan de 51-wattmodellen. De G4560T en G4600T draaien respectievelijk op 2,9 en 3GHz, net zoals de G4400T en G4500T. Ook andere specificaties komen overeen, met uitzondering van de nu toegevoegde hyperthreading.

De drie andere modellen hebben kloksnelheden van 3,5, 3,6 en 3,7GHz. De hoeveelheid cache is met 3MB ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Pentium- en i3-processors uit de Skylake-generatie. Aangezien Intel de ipc ten opzichte van Skylake niet heeft verbeterd, valt te verwachten dat de Pentium G4620 op hetzelfde niveau presteert als de Core i3-6100, die ook op 3,7GHz draait. De adviesprijs van de Skylake-i3 ligt echter zo'n twintig euro hoger dan de nieuwe Pentium.

Intel heeft tot op heden bij desktopprocessors hyperthreading alleen toegepast bij processors in de i3- en i7-lijn, met slechts enkele uitzonderingen. Pentium-processors waren enkel beschikbaar als dualcores zonder hyperthreading.

Het is niet de enige belangrijke verandering in de line-up die Intel met Kaby Lake doorvoert. In november werd bekend dat Intel aan de i3-lijn een overklokbare chip toe zou voegen. Een overklokbaar model was sinds Sandy Bridge alleen maar in de i5- en i7-lijn te vinden, met als enige uitzondering de Pentium G3258, die ter ere van het twintigjarige bestaan van de Pentium-processor was geïntroduceerd.