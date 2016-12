Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 14:04, 27 reacties • Feedback

Intel zou van plan zijn om in de tweede helft van 2017 Kaby Lake Refresh-processors uit te brengen die zouden verschijnen als 'de 8ste Core-generatie'. Het zou gaan om quadcores in de U-lijn van zuinige chips. Kaby Lake H-processors met een tdp van 18W moeten wijken voor de Refresh-lijn.

De komst van de Kaby Lake Refresh-quadcores in augustus blijkt uit een roadmap die het doorgaans goed over Intels plannen geïnformeerde Benchlife publiceert. In een mededeling van Intel staat dat het om de achtste generatie gaat, wat er op duidt dat de processors Core i 8000-aanduidingen krijgen, waar de huidige Kaby Lake-processors in de 7000-lijn verschijnen.

In de melding van Intel staat verder dat het bedrijf besloten heeft de Kaby Lake H-processor met een tdp van 18W niet uit te brengen om zich te kunnen concentreren op de Kaby Lake Refresh. Deze processor in de H-serie, eveneens een zuinige quadcore voor laptops, zou volgens eerder uitgelekte plannen al in het tweede kwartaal van 2017 uitkomen.

Niet bekend is wat de tdp van de Kaby Lake Refresh-processors gaat worden, maar waarschijnlijk gaat het om 15W, net als de andere U-chips. Daarnaast blijkt uit de melding dat deze over dezelfde gpu als de huidige Kaby Lake-chips gaat beschikken: de Graphics 630 oftewel de GT2.

Naast Kaby Lake Refresh komt Intel met Coffee Lake. Dit is een generatie die opnieuw op 14nm geproduceerd wordt, maar een gewijzigde architectuur heeft. De Coffee Lake U-processors voor laptops zijn eveneens quadcores, maar de gpu is de Graphics 640, oftewel de GT3e, met 64MB edram. Daarnaast komen er ook Coffee Lake H-processors: chips met zes cores voor krachtige laptops. De eerste 10nm-socs van Intel zijn de Cannonlake-modellen in de U- en Y-serie. Deze moeten eveneens in de tweede helft van 2017 verschijnen.

Intel omschrijft de H-serie als processors voor high performance graphics. Tot nu toe waren de HQ-modellen de quadcores, met een tdp van 45W. De Kaby Lake HQ-processors kondigt Intel vermoedelijk begin 2017 aan.