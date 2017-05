Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 15:02, 5 reacties • Feedback

Intel bevestigt Core i7's met vier cores en ondersteuning voor HyperThreading uit te brengen die over een tdp van 15W beschikken. De chips van de achtste Core-generatie zouden 30 procent beter presteren dan de huidige Kaby Lake-dualcores van 15W.

Intel maakte de claim van meer dan 30 procent prestatieverbetering tijdens zijn keynote op de Computex-beurs in Taiwan. Het bedrijf vergeleek hierbij de huidige zevende generatie met de komende achtste generatie van Core-processors. De claim is opvallend omdat Intel begin dit jaar een prestatiewinst van 15 procent in het vooruitzicht stelde.

In de kleine lettertjes bij de aankondiging is te zien dat het om prestatiemetingen van Sysmark 2014 v1.5 gaat. Bij de vergelijking is een Core i7-7500U van de Kaby Lake-generatie gebruikt, een dualcore met HyperThreading, een turbo naar 3,5GHz en een tdp van 15W. De niet nader genoemde Core i7 van de achtste generatie is een quadcore met HyperThreading, een tdp van eveneens 15W en een turbo tot 4GHz. Bij het systeem met Core i7-7500U gebruikte Intel 8GB ddr4-2133, voor het systeem met een nieuwe processor was dat 8GB ddr4-2400.

Eind vorig jaar waren er geruchten over de komst van zuinige quadcores voor laptops. Het zou daarbij om deels Kaby Lake Refresh- en deels Coffee Lake U-quadcores gaan. Die zouden in augustus verschijnen, was toen het bericht.