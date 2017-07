Gerucht: Intel Core i7-8700K en Core i5-8600K krijgen zes cores

Canard PC heeft informatie gepubliceerd over de komende Coffee Lake-cpu's van Intel. Het topmodel, de Core i7-8700K, zou een hexacore zijn met hyperthreading en een baseclock van 3,7GHz. Ook zouden er i5-modellen komen met zes cores, maar dan zonder hyperthreading.

De Coffee Lake-processors, ofwel de achtste generatie Intel Core-cpu's, zijn wat microarchitectuur betreft vergelijkbaar met Skylake en Kaby Lake. Ze worden ook op 14nm gemaakt en komen 'binnen enkele maanden' beschikbaar voor de lga1151-socket. De grootste vernieuwing zou de komst van hexacores naar het consumentenplatform zijn. Tot nu toe heeft Intel processors met zes cores of meer alleen op zijn hedt -platforms uitgebracht.

Het Franse tijdschrift heeft de informatie over de komende Coffee Lake-processors op zijn website gezet. Canard PC staat bekend om zijn goede bronnen in de industrie. Begin dit jaar bracht het informatie naar buiten over de Core i7-7740K en i5-7640K, en die bleek juist te zijn.

Canard PC stelt dat het informatie heeft doordat de eerste samples van de processors zijn uitgestuurd. Het topmodel krijgt vermoedelijk typenummer Core i7-8700K en zou op een baseclock van 3,7GHz draaien. Dat is minder snel dan de i7-7700K, die op 4,2GHz draait, maar het nieuwe model heeft twee cores extra. Wat de turbosnelheid wordt, is nog niet bekend.

Intel zou ook hexacores in de i5-serie uitbrengen: de Core i5-8600K met een baseclock van 3,6GHz en de Core i5-8400, die niet overklokbaar is, met een kloksnelheid van 2,8GHz. Net als de huidige i5-processors van de Kaby Lake-generatie krijgen de Coffee Lake-exemplaren geen hyperthreading.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid Turbo L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz nnb 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz nnb 12MB 95W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz nnb 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz nnb 9MB 65W

Intel komt ook met Coffee Lake-processors voor laptops met zes cores. Deze zullen echter een lagere kloksnelheid hebben. Volgens Canard PC test Intel met 2GHz-processors die een tdp van 45W hebben. Momenteel heeft Intel quadcores in de HQ-serie voor laptops met eenzelfde tdp.

Daarnaast moeten er zuinige quadcores voor laptops verschijnen in de U-serie. Zo zou er een testplatform zijn met een quadcore-cpu op 2GHz, met hyperthreading en 6MB cache. De chip zou zijn voorzien van een GT3e-gpu met edram en de tdp zou 28W bedragen. Momenteel biedt Intel alleen dualcores aan in de U-serie van zuinige laptopprocessors.

De nieuwe informatie komt overeen met eerdere berichtgeving en uitgelekte roadmaps. Zo verscheen er eind mei een Intel-roadmap waarop staat dat de Coffee Lake-generatie in augustus of september wordt aangekondigd, samen met de Intel Z370-chipset. Naast de hexacores zouden er ook weer quadcores komen.