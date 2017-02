Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 15:03, 20 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

Het Franse Canard PC zegt een engineering sample van de Core i5-7640K in handen te hebben. Volgens het hardwaretijdschrift is het een Kaby Lake-X-processor, voor de nieuwe lga2066-socket. Waarschijnlijk heeft de processor geen hyperthreading.

Canard PC laat geen foto zien van de processor. Een bijbehorend moederbord is er nog niet. Maandag schreven de Fransen op hun website al over de processor, die vermoedelijk samen met de Intel Core i7-7760K op de markt zal komen. In de oorspronkelijke berichtgeving noemde het tijdschrift geen socket en daarom leek het om lga1151-processors te gaan, net als de huidige i7-7700K. Intel zou de Kaby Lake-X-processorfamilie in augustus willen presenteren, samen met X299-moederborden met de lga2066-socket.

Omdat Canard PC geen beschikking heeft over een X299-moederbord, kan het tijdschrift de chip niet testen. Ook is het daarom nog niet zeker of de i5-7640K over hypertreading beschikt. De Fransen hebben de 7640K nu naar een contact gestuurd die 'meer over de chip kan vertellen'. Wel zegt Canard PC nu interne informatie van Intel te hebben die aangeeft dat de i5 geen hyperthreading heeft. Desondanks houden de Fransen een slag om de arm.

De tdp van de processors, naast de i5-7640K ontving het tijdschrift ook info over de i7-7740K, zou 112 watt zijn en beide processors ondersteunen dual channel ddr4-2400-geheugen. De Skylake-X-processors met zes, acht en tien cores, die ook voor lga2066 verschijnen, kunnen overweg met quad channel geheugen. Ook Benchlife publiceert nieuwe details; de website meldt dat de processors geen geïntegreerde gpu hebben.

Er is iets meer duidelijkheid over de kloksnelheden. Zo zou de i7-7740K in staat zijn om in turbomodus alle cores op 4,5GHz te kunnen laten draaien. De i5-7640K heeft een turbosnelheid van 4,2GHz met een enkele core actief en 4,1GHz met twee cores actief. Met alle vier de cores zou de turbo uitkomen op 4GHz, wat gelijk is aan de vermoedelijke baseclock van de processor. Hoewel de kloksnelheden nauwelijks hoger zijn dan de i7-7700K en de i5-7600K, is het mogelijk dat de Kaby Lake-X-processors betere resultaten bij overklokken behalen.