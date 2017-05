Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 10:35, 5 reacties • Feedback

Intel heeft nieuwe processors voor het High-End Desktop-platform aangekondigd. Intels krachtigste processors voor desktops komen uit in een Skylake X-, Kaby Lake X- en Coffee Lake X-lijn, waarvan het snelste model achttien cores heeft.

Intel heeft in totaal negen nieuwe processors in de X-lijn voor het hedt-platform, met codenaam Basin Falls, aangekondigd. Met dit platform richt Intel zich op gamers, vr-gebruikers, overklokkers en grafische professionals. Het gaat om zeven processors van de Skylake-X-generatie en twee chips op basis van Kaby Lake-X. Het is voor het eerst dat Intel de naam Core i9 inzet voor processors.

De chipgigant verhoogt bovendien het aantal cores voor zijn desktopprocessors aanzienlijk. Lang gingen geruchten rond dat Intel X-processors met maximaal twaalf cores zou uitbrengen. Intel lijkt relatief kort geleden de modellen met veertien, zestien en achttien cores aan zijn line-up te hebben toegevoegd, want van deze modellen maakte het bedrijf weinig specificaties bekend. Tot nu toe lag het maximum bij hedt-platforms op tien cores. Concurrent AMD kondigde half mei zijn Threadripper-lijn van high-end processors aan; de krachtigste van deze chips bevat zestien cores.

Intel combineert de processors met de X299-chipset op de LGA2066-socket. De chipset ondersteunt dmi 3.0, tot aan acht sata 3.0- en tien usb 3.0-poorten, maar standaard is er geen ondersteuning voor usb 3.1. De Core i9-7900X met twaalf cores ondersteunt tot aan 44 pci-e-lanes en de verwachting is dat de modellen met meer cores dat ook doen. Daarnaast ondersteunen de 7900X en 7820X ddr4-2666-geheugen en het lijkt logisch dat ook de Core i9's hoger op de ranglijst dit geheugen ondersteunen. Alle Skylake-X-chips ondersteunen quadchannel-geheugen.

Opvallend is dat Intel de hoeveelheid L3-cache verlaagd heeft ten opzichte van de vorige generatie X-processors, van maximaal 2,5MB per core naar maximaal 1,375MB per core. Tegelijkertijd heeft het chipbedrijf de hoeveelheid L2-cache verviervoudigd, van 256 naar 1MB per core. Deze verschuiving naar meer midlevelcache, dat dichter op de core zit, ten koste van lastlevelcache levert volgens Intel prestatieverbeteringen op.

De nieuwe X-serie is de eerste consumentenlijn van Intel die ondersteuning biedt voor avx-512. Intel kondigde avx-512 in 2013 aan en deze instructieset ondersteunt acht double precision of zestien single precision floating-pointgetallen in de 512bit-vectors. Tot nu toe ondersteunde alleen de Xeon Phi-accelerator met codenaam Knights Landing de instructieset, maar ook de Skylake-Xeons gaan deze ondersteunen. Verder ondersteunen de processors net als Broadwell-E Turbo Books Max 3.0, maar Intel heeft de functionaliteit aangepast. In plaats van een enkele favored core komen nu twee cores in aanmerking voor de extra boost van 100 tot 200MHz voor single threaded-werklasten. Bovendien zijn de vereiste drivers onderdeel van Windows-updates geworden, waardoor gebruikers niet langer zelf hoeven op te letten of de drivers bijgewerkt zijn voor de functionaliteit.

Intel raadt waterkoeling aan om de processors op temperatuur te houden. Het bedrijf schuift hiervoor zijn eigen Liquid Cooling TS13X-koeler naar voren, een waterkoeler met een 120mm-ventilator, die 85 dollar tot 100 dollar gaat kosten.