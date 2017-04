Door Olaf van Miltenburg, maandag 10 april 2017 08:59, 17 reacties • Feedback

Op internet zijn de details van Intels X299-platform met codenaam Basin Falls verschenen. Volgens eerdere geruchten zou het platform voor Skylake-X- en Kaby Lake-X-processors in augustus verschijnen, maar Intel zou de release naar juni verschoven hebben.

Intel zou het Basin Falls X-platform niet meer tijdens de Gamescom in augustus, maar bij Computex eind mei, begin juni willen introduceren. Dat schrijft Benchlife, dat vaak interne Intel-informatie correct naar buiten brengt. Waarom Intel de introductie naar voren haalt is niet duidelijk, maar Benchlife legt een verband met de vermeende komst van het X399-platform van AMD.

Met dat platform, met Ryzen-processors met twaalf en zestien cores, zou AMD Intels hedt-platform willen beconcurreren. Intels X299-platform zal te gebruiken zijn in combinatie met Kaby Lake X- en Skylake X-processors. Drie processors, met tien, acht en zes cores, zijn gebaseerd op de Skylake-architectuur en één processor, een quadcore, is een Kaby Lake-chip. De drie Skylake X-chips zijn naar verwachting cpu's met een tdp van 140 watt, terwijl de Kaby Lake-variant een tdp van 112W heeft. De chips krijgen Core i7-7000-namen en gebruiken de LGA 2066-socket, die bij Basin Falle de Socket R4-aanduiding zou krijgen.

Het X299-platform krijgt in combinatie met Skylake ondersteuning voor 44 pci-e-3.0-lanes, bij Kaby Lake is dat zestien. Verder is er bij Skylake-X ondersteuning voor quadchannel-ddr4, terwijl dat bij Kaby Lake-X dualchannel is.