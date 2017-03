Door Willem de Moor, woensdag 29 maart 2017 11:41, 2 reacties • Feedback

Na de eerste Ryzen 7-processors met acht cores en de aangekondigde Ryzen 5-chips met vier en zes cores, zou AMD ook werken aan een Ryzen-versie met twaalf en zestien cores. Daarmee moet Intels hedt-platform beconcurreerd worden.

De in maart uitgebrachte Ryzen-processors worden al deels tegenover Intels Broadwell E-processors gepositioneerd, maar volgens diverse geruchten die DonanimHaber op een rij heeft gezet, zou AMD werken aan een apart platform als tegenhanger voor Intels hedt-platform, ofwel het high-end desktop-platform. Dat zou met een grote socket waarin cpu's met twaalf of zestien cores passen moeten gebeuren. Het topmodel van Intel, de Core i7-6950X, beschikt over tien cores en twintig threads. De Cinebench-score van een engineering sample van de zestiencore-chip zou 2500 punten bedragen, waar de 6950X ongeveer 2000 punten haalt. De socket zou een afgeleide zijn van de serversocket voor de Naples-processors en SP3r2 genoemd worden. De socket zou over ruim 4000 pinnen beschikken en de processors zouden als lga-chips uitgevoerd worden, waarbij de pinnen dus in de socket zitten.

De cpu's, met codenaam Threadripper, zouden gecombineerd worden met een nieuwe X399-chipset. Twee varianten van de high-end-cpu's zijn al gesignaleerd en zouden beschikken over twaalf en zestien cores. AMD realiseert dat door twee Summit Ridge-dies in een enkele package onder te brengen. De twee 'Ryzen 7'-dies zijn onderling verbonden en werken dus als multi-chip-modules. Dat zou betekenen dat de variant met zestien cores vier core complexes heeft en in de versie met twaalf cores in elk core complex één core is uitgeschakeld. De configuratie is dus 4-4-4-4 of 3-3-3-3 cores in elk ccx. Net als de overige Zen-cores ondersteunen de processors smt, waarmee het aantal threads op vierentwintig of zelfs tweeëndertig zou komen.

Omdat twee Summit Ridge-dies gebruikt worden, zouden de chips beschikken over vier ddr4-geheugenkanalen en maar liefst 58 pcie-lanes. De cpu met twaalf cores zou een tdp van 140W krijgen maar de kloksnelheden zijn nog onbekend. De zestiencore-variant zou een tdp van 180W en kloksnelheden van 3,1GHz tot 3,6GHz krijgen. Bovendien zouden de Threadripper-cpu's over een B2-revisie van de Zen-cores beschikken; de Ryzen-chips zijn B1-chips. Volgens de geruchten zou AMD het nieuwe platform tijdens Computex in Taipei, begin juni, aankondigen. Prijzen zijn uiteraard nog niet bekend.