Door Julian Huijbregts, donderdag 30 maart 2017 12:10, 43 reacties • Feedback

Medion gaat game-pc's met AMD Ryzen-processors verkopen. Het merk heeft twee modellen aangekondigd met Ryzen 7-cpu's en komt daarnaast met drie varianten met een Ryzen 5-processor. Het duurste model van 1699 euro heeft een GTX 1070-videokaart.

De Erazer X7739 D en X7741 D zijn de modellen met Ryzen 7-processor. Beiden krijgen ze een pcie-ssd met een capaciteit van 256GB en 16GB ddr4-geheugen. Het duurdere model heeft daarnaast een 2TB-hdd, bij de goedkopere variant is dat een 1TB-exemplaar. In de X7741 D stopt Medion een GTX 1060-gpu met 3GB gddr5-geheugen.

Het topmodel is voorzien van de AMD Ryzen 7 1800X. Dat is de krachtigste Ryzen-processor, met acht cores en zestien threads, op een snelheid van 3,6GHz met een boost naar 4GHz. In de goedkopere X7741D stopt Medion de Ryzen 7 1700. Ook dat is een octacore met zestien threads, maar de kloksnelheid is met 3GHz lager, net als de boost van 3,7Ghz.

Vanaf april zijn de Medion-systemen met Ryzen 7-cpu's te koop. Later komen er ook modellen met Ryzen 5-processors in combinatie met een GTX 1060, 1050 Ti of 1050. Die Ryzen 5-cpu's werden door AMD na de topmodellen aangekondigd en de processors zullen vanaf 11 april beschikbaar zijn.