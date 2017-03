Door Julian Huijbregts, donderdag 30 maart 2017 10:41, 15 reacties • Feedback

Rts-game Ashes of the Singularity krijgt een update die de game in staat stelt om beter gebruik te maken van de acht cores en zestien threads van de Ryzen-cpu's. Uit een test blijkt dat de update goed is voor een prestatiewinst tot 31 procent in combinatie met de Ryzen 7 1800X.

Oxide Games heeft aanpassingen gemaakt aan de Nitrous Engine, waarvan Ashes of the Singularity gebruikmaakt. De veranderingen zijn specifiek gericht op het verbeteren van de prestaties van de game als er een AMD Ryzen 7-processor gebruikt wordt. PC Perspective kreeg de beschikking over een nieuwe build van de game en vergeleek de resultaten met de huidige. De test werd uitgevoerd in een resolutie van 1920x1080 pixels, omdat de processor bij een dergelijke resolutie veel invloed heeft.

Bij gebruik van de Extreme-preset, voor de beste grafische weergave, levert de patch een winst op van 20 procent in combinatie met ddr4-3200-geheugen. Met ddr4-2400-geheugen is de winst met 17 procent iets kleiner. Als de High-preset wordt gebruikt, die minder grafische praal toont, loopt de winst met het snelste geheugen op tot 31 procent. Met deze instellingen is de game afhankelijker van de cpu-prestaties.

Op de Extreme-preset moet de Ryzen 7 1800X-processor de Intel Core i7-6900K nog nipt voor zich laten, maar de verschillen zijn veel kleiner geworden. Een vergelijkende test van de AMD-processor ten opzichte van de Intel-cpu is niet uitgevoerd met de High-preset. De scores die met de Intel-cpu gehaald worden, zijn voor beide versies van de game gelijk.

AMD beloofde na de release van de Ryzen-processors al dat ontwikkelaars met patches zouden komen om de prestaties van de cpu's in games te verbeteren. Het is niet zeker of alle games een even grote winst kunnen boeken als Ashes of the Singularity. De engines waarvan de games gebruikmaken, moeten daarvoor de werklast goed kunnen verdelen over de verschillende cores en threads van de cpu.

Dota2 kreeg onlangs een patch voor betere prestaties met Ryzen-cpu's. AMD maakte eerder bekend samen te werken met onder andere Bethesda en Sega. Welke andere ontwikkelaars aan Ryzen-patches voor hun games werken, is niet bekend.