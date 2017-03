Door Willem de Moor, vrijdag 31 maart 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

In vervolg op de eerste Ryzen 7-review, waarbij we alleen over de 1800X en 1700X beschikten, kunnen we inmiddels ook de benchmarkresultaten van de Ryzen 7 1700 publiceren. De 1700 is de goedkoopste variant van de Ryzen 7-serie, maar is nog altijd een octacore-processor met smt-ondersteuning, waarmee hij dus goed is voor zestien threads. De adviesprijs van de 1700 bedroeg 329 dollar, maar hij is in de praktijk voor 360 euro te koop.

AMD zet de Ryzen 7 1700 tegenover Intels Core i7-7700K, die ongeveer net zo duur is. We hebben de 1700 dan ook met die processor vergeleken en uiteraard nemen we in onze benchmarks de andere twee Ryzen-processors met dezelfde Zen-architectuur aan boord mee. Daarnaast vergelijken we de 1700 met een i5-processor, met Intels Core i5-4670 en met AMD's eigen processors, zoals de op Excavator-cores gebaseerde Athlon X4 845 en de FX-8370E.

Omdat de tijd voor onze vorige review zeer beperkt was, hebben we weinig games kunnen draaien op het Ryzen-platform. Daarom hebben we met deze review de gelegenheid te baat genomen en het AM4-platform met de Ryzen 7 1800X, 1700X en 1700 getest in DX11- en DX12-games, en de prestaties vergeleken met Intels en AMD's processors. AMD heeft al toegegeven dat de Ryzen-gameprestaties wat tegenvallen en zegt eraan te werken om dat via patches te verbeteren, maar laten we eerst zien hoe erg het is. Dat doen we aan de hand van games in full-hd- en 4k-resoluties, met de games die we ook voor onze videokaartreviews gebruiken.