AMD heeft zijn tweede serie Ryzen-processors op basis van de Zen-architectuur aangekondigd. Het bedrijf brengt vier Ryzen 5-processors uit, met adviesprijzen van 169 tot 249 dollar. De cpu's moeten elf april in de winkels liggen.

De Ryzen 7-processors zijn processors met acht cores en zestien threads die tegenover Intels snelste processors uit de Core i7-serie gepositioneerd werden. De prijzen bedroegen omstreeks driehonderdvijftig tot vijfhonderdvijftig euro en waren vooral als goedkoper alternatief voor Intels Broadwell E-processors op de X99-socket en i7-processors uit het topsegment van de Kaby Lake-generatie bedoeld. Met de tweede golf processors wil AMD de mainstreammarkt veroveren en met name Intels i5-processors beconcurreren. Dat moet met de Ryzen 5-processors met vier of zes cores en acht of twaalf threads gebeuren.

Op 11 april komen vier Ryzen 5-processors in de winkels te liggen, waarvan twee quadcores en twee hexacores. De goedkoopste van de vier is de Ryzen 5 1400, die een adviesprijs van 169 dollar krijgt en kloksnelheden van 3,2GHz tot 3,4GHz krijgt. De 1500X is de tweede quadcore met een prijs van 189 dollar en kloksnelheden van 3,5GHz tot 3,7GHz. De goedkoopste hexacore is de Ryzen 5 1600 met kloksnelheden van 3,2GHz tot 3,6GHz en een prijs van 219 dollar. Het topmodel in de Ryzen 5-serie is de 1600X, waarvan de zes cores op 3,6GHz tot 4GHz tikken. Daar moet 249 dollar voor betaald worden.

De X-modellen beschikken over AMD's extra turbo-techniek XFR, die de kloksnelheid van één of twee cores met nog eens 100-200MHz kunnen opschroeven als het energie- en warmtebudget dat toelaten. De reguliere versies beschikken ook over XFR-technologie, maar die is dan beperkt tot 50MHz, net als bij de Ryzen 7-serie. Met de 1600X wordt geen koeler meegeleverd, met de 1600 en 1500X wordt een Wraith Spire geleverd en met de 1400 wordt een iets eenvoudiger Wraith Stealth meegeleverd. De processors hebben tdp's van 65W tot 95W en zijn uiteraard geschikt voor AMD's AM4-platform. Daarbij zouden de borden met B350-chipset de beste combinatie met de Ryzen 5-serie vormen, daar ze overklokken ondersteunen en over usb 3.1 gen 2-poorten, nvme-interface en de nodige sata-aansluitingen beschikken, maar geen sli of crossfire ondersteunen.