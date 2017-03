Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 21:11, 3 reacties • Feedback

Fastfoodketen McDonald's begint woensdag met een test, waarbij klanten via een app op afstand hun bestelling kunnen plaatsen en betalen. De app houdt bij wanneer de klant in de buurt komt, zodat de bestelling precies op tijd klaar is. De app komt voorlopig niet naar de Benelux.

De app moet ervoor zorgen dat klanten sneller hun eten hebben en daardoor moet de klantervaring beter worden, meent de fastfoodketen volgens persbureu Reuters. De test begint woensdag in twee steden in de Amerikaanse staat Californië. Voor het einde van het jaar moet de functie beschikbaar zijn in zeven landen, maar landen in de Benelux zitten daar niet bij. Naast de Verenigde Staten gaat het om Canada, Australië, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Het is onbekend via welke systemen klanten kunnen betalen in de app. De bestelling gaat pas naar de keuken na betaling. Via het bijhouden van de locatie bepaalt de app bij de bestelling welke filialen het dichtste bij zitten. In een latere versie kunnen klanten kiezen of ze de bestelling binnen ophalen of dat via de McDrive doen.

Het ligt voor de hand dat de fastfoodketen in de toekomst mobiele bestellingen ook in andere landen mogelijk zal maken. Andere ketens in de horeca hebben systemen voor mobiele bestellingen al langer, al is McDonald's wel een van de weinige die het bijhouden van de locatie gebruikt om de bestelling op het juiste moment klaar te hebben.