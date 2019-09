McDonald's koopt spraakherkenningsbedrijf voor opnemen bestellingen

McDonald's heeft spraakherkenningsbedrijf Apprente overgenomen. Dat meldt de Amerikaanse fastfoodgigant, die de technologie gaat gebruiken voor het opnemen van bestellingen in de McDrive. Wanneer de technologie wordt uitgerold, is nog onbekend.

Apprente werd in 2017 opgericht in Californië. Het bedrijf maakt ai-gestuurde software voor het via spraak opnemen van complexe bestellingen in verschillende talen en accenten. Daarbij richtte het zich al op fastfood- en drive-inrestaurants. De technologie kan naast het opnemen van bestellingen ook veranderingen in orders doorvoeren. Zo begrijpt de ai zinnen als: "Kun je dat eerste drankje extra groot maken?"

McDonald's zal deze technologie in de toekomst gebruiken als vervanger voor menselijke medewerkers in de McDrive. Eerder plaatste McDonald's al zelfbedieningskassa's in veel restaurants. Mensen zullen bij de restaurants dus steeds minder met menselijke medewerkers in contact komen.

In de toekomst wil McDonald's de spraakherkenningstechnologie toepassen in de zelfbedieningskassa's van het fastfoodbedrijf. Daarnaast werkt de fastfoodketen aan mobiele bestellingen met de technologie van Apprente. In samenwerking met Apprente introduceert McDonald's bovendien 'McD Tech Labs', een nieuwe divisie van de de fastfoodketen in Silicon Valley.

McDonald's gaat dit jaar ook een algoritme dat menusuggesties doet, gebruiken in vestigingen in Australië en de Verenigde Staten. Dit algoritme moet de suggesties weergeven aan de hand van het weer, de drukte in restaurants en de dag van de week. Bovendien kan deze technologie suggesties doen op basis van wat een gebruiker al heeft besteld. Het algoritme is gemaakt door Dynamic Yield. McDonald's heeft dit bedrijf eerder dit jaar vergenomen.