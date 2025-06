McDonald's verwijdert AI-besteltechnologie van IBM uit drivethroughs

Fastfoodketen McDonald's verwijdert de AI-besteltechnologie van IBM uit zijn drive-throughs. De Automated Order Taker-technologie was aanwezig in ten minste honderd filialen in de Verenigde Staten. Na 26 juli moet de technologie overal verwijderd zijn.

De AI-besteltechnologie werd in 2021 geïntroduceerd in samenwerking met IBM. Laatstgenoemde nam als onderdeel van deze samenwerking McD Tech Labs van McDonald's over, het bedrijf dat door de fastfoodketen was opgericht nadat het in 2019 spraakherkenningsbedrijf Apprente had overgenomen. De spraakherkenningssoftware moest het bestelproces in McDrives automatiseren en versnellen.

Hoewel de AI-bestellingen onderdeel waren van een test, is niet bekendgemaakt waarom McDonald's de technologie verwijdert. Volgens Chris Kempczinski, de ceo van McDonald's, was de spraakherkenningssoftware voor zo'n 85 procent nauwkeurig. Bij een op de vijf klanten zou alsnog assistentie van een medewerker nodig zijn. De afgelopen jaren verschenen er ook diverse video's op sociale media waarin te zien was dat de AI-technologie bestellingen verkeerd opnam.

De AI-besteltechnologie moet niet later dan 26 juli volledig verwijderd zijn, meldt McDonald's aan Restaurant Business. De fastfoodketen zegt tegen Business Insider dat spraakherkenning in de toekomst wel deel zal uitmaken van zijn restaurants. Het is niet duidelijk of McDonald's op zoek gaat naar een andere partner. IBM blijft naar eigen zeggen wel met McDonald's samenwerken aan andere projecten.