OpenAI maakt spraakfunctie ChatGPT beschikbaar voor alle gebruikers

OpenAI maakt de spraakfunctie voor ChatGPT voor iedereen beschikbaar. Tot dusver was de Voice-functie alleen beschikbaar voor afnemers van een Plus- of Enterprise-abonnement. De spraakfunctie is via de appversie van ChatGPT beschikbaar.

Gebruikers kunnen via de ChatGPT-app op iOS en Android op het koptelefoonicoontje tikken, waarna ze met een spraakopdracht dingen aan de chatbot van OpenAI kunnen vragen. Met een text-to-speechmodel kan ChatGPT de gegenereerde informatie ook weer in audiovorm teruggeven.

Een persoon vraagt in het promotiefilmpje: "Het was een lange nacht voor het team en we hebben honger. Hoeveel 16"-pizza's moeten we bestellen voor 778 mensen?" Daaropvolgend maakt ChatGPT een berekening. Mogelijk refereert het bedrijf hiermee aan zichzelf, aangezien OpenAI ongeveer zoveel werknemers heeft en er momenteel veel ophef rondom beslissingen van het bestuur heerst.

Specifiek is er veel onenigheid over het plotselinge ontslaan van medeoprichter en ceo Sam Altman en zijn overstap naar Microsoft. Een andere medeoprichter, Greg Brockman, stapte in reactie hierop op. Intussen zijn beide topmannen weer terug bij het bedrijf.