Humane onthult AI Pin-assistent voor 699 dollar exclusief LTE-abonnement

Humane heeft een draagbare AI-assistentgadget uitgebracht onder de naam AI Pin. Het apparaatje kost in de Verenigde Staten 699 dollar, waarbij nog een LTE-abonnement van 24 dollar per maand moet worden afgesloten. Er is nog niets bekend over eventuele beschikbaarheid in de Benelux.

De AI Pin is een schermloos apparaatje dat op verschillende manieren aan de kleding van de gebruiker bevestigd kan worden. Het hoofddeel van het apparaat is 47,5 x 44,5 x 14,98 millimeter groot en weegt ruim 34 gram. Daarnaast kan een iets dunnere accu magnetisch aan de andere kant van een kledingstuk gekoppeld worden. De gadget beschikt over een 13-megapixelcamera, twee microfoons, een touchpad, een projector en een 'lightbar' met drie rgb-leds; dit zijn de verschillende manieren waarop de gebruiker interactie heeft met het apparaatje. Het wordt aangedreven door een onbekende Snapdragon-soc met een 2,1GHz-kloksnelheid.

Verder maakt de AI Pin gebruik van een eigen cellulaire verbinding die in de VS door T-Mobile verzorgd wordt. Dankzij deze verbinding kunnen gebruikers met een apart telefoonnummer via de gadget bellen, sms'en en verbinding met internet en GPS maken. Op deze manier ondersteunt de gadget van Humane verschillende AI-functies die gebaseerd zijn op large language models. Volgens Wired gebruikte Humane onder meer OpenAI's ChatGPT voor de functie AI Mic, maar het bedrijf geeft zelf geen details over de onderliggende technologie. Wel moeten gebruikers een onbeperkt aantal internetzoekopdrachten kunnen uitvoeren en media via een Microsoft-clouddienst kunnen opslaan. Voor de weergave van data heeft Humane een eigen webapplicatie, genaamd .Center.

Gebruikers kunnen de gadget onder meer gebruiken zoals andere slimme assistenten, waarbij in dit geval geen smartphone nodig is. Via de microfoon kunnen ze na activatie met de touchpad belverzoeken, AI-zoekopdrachten en gesprekken voor vertaling invoeren. Via de luidspreker, de projector en de ledlichten kan de AI Pin antwoorden. De verschillende kleuren van de lampjes geven bijvoorbeeld een indicatie van de soort data die wordt verzameld, zoals spraak of beeld. Ook zegt Humane dat gebruikers etenswaren aan de gadget kunnen tonen om voedingsinformatie op te vragen. De camera kan ook gebruikt worden om foto's te maken.

Bron: Humane