Humane kondigt sdk AI Pin-besturingssysteem CosmOS aan voor smarttech van derden

De AI-startup Humane heeft een software development kit aangekondigd voor CosmOS. Dit besturingssysteem werd oorspronkelijk voor de AI Pin ontwikkeld, maar moet uiteindelijk ook werken op smarttech van derden, waaronder auto's, slimme speakers en televisies.

Humane claimt dat CosmOS de AI Pin-interacties en -dynamieken moet ondersteunen op de hardware van andere bedrijven. Daarvoor kondigt het bedrijf een sdk aan, die vooralsnog niet publiekelijk verkrijgbaar is. The Verge merkt op basis van een video van het bedrijf op dat het nog niet duidelijk is welke functionaliteiten daadwerkelijk door het besturingssysteem ondersteund worden. Sommige prototypefuncties zouden alleen 'voor illustratieve doeleinden' zijn of vooralsnog gesimuleerd worden.

Het bedrijf bracht eind 2023 zijn eerste product uit op basis van CosmOS, de AI Pin. De fysieke gadget moet de gebruiker altijd toegang bieden tot een AI-assistent. Het apparaatje kostte bij release net geen 700 dollar, exclusief een vereist abonnement van 24 dollar per maand, en is voor zover bekend alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. De AI Pin kreeg na de release veel kritiek vanwege de matige software en korte accuduur. Mede daarom zou Humane sindsdien op zoek zijn naar een bedrijf dat de startup zou willen overnemen.