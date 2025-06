HP zou start-up Humane, bekend van AI Pin, willen kopen voor miljard dollar

HP zou in onderhandeling zijn om Humane, het bedrijf achter de AI Pin, te kopen voor een miljard dollar. Die onderhandeling zouden lopen sinds een week na de release van het eerste product van de start-up in april.

Het gaat vooralsnog om verkennende gesprekken, meldt The New York Times. De krant sprak 23 medewerkers en oud-medewerkers over het bedrijf voor een verhaal over hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Humane. De start-up en HP hebben beide de gesprekken niet bevestigd.

Het is al langer duidelijk dat Humane, een start-up van oud-Apple-medewerkers, zichzelf wil verkopen. Er zouden ook andere bedrijven interesse hebben in de maker van de AI Pin. Er zouden tot nu toe ongeveer 10.000 exemplaren zijn verkocht van de pin.

Humane heeft bovendien een mail rondgestuurd om klanten te waarschuwen de bijgeleverde oplaadcase niet langer te gebruiken, meldt The Verge. Dat zou brandgevaar kunnen opleveren. De magnetische accubooster is wel bruikbaar en de AI Pin is bovendien rechtstreeks op te laden.