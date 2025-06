'Maker van Ai Pin Humane is op zoek naar koper voor bedrijf'

AI-start-up Humane is volgens Bloomberg-bronnen op zoek naar een koper voor het bedrijf. Humane zou een bedrag van tussen de 750 miljoen en 1 miljard dollar willen hebben voor de overname. Het bedrijf verkoopt nu de Ai Pin, een draagbare AI-assistent.

Het bedrijf is samen met een financieel adviseur op zoek naar een koper, zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. De bronnen zeggen ook dat het proces nog in een vroeg stadium is en dat er mogelijk geen deal komt. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door twee voormalige Apple-medewerkers en heeft tot dusver 230 miljoen dollar ingezameld, onder meer via OpenAI-ceo Sam Altman.

Humane bracht eerder dit jaar zijn eerste product uit, de Ai Pin. Dit apparaat kan magnetisch bevestigd worden aan kleding en is volgens Humane een AI-assistent. De Ai Pin kan vragen van gebruikers beantwoorden, heeft een laserprojector die als scherm kan dienen en heeft een camera. De Ai Pin ondersteunt multimodale generatieve AI, waardoor gebruikers bijvoorbeeld een foto van een voorwerp kunnen maken en aan AI hier vragen over kunnen stellen.

De Ai Pin kost 699 dollar en vereist een abonnement van 24 dollar per maand. De Ai Pin is nog niet buiten de Verenigde Staten uitgebracht. Het apparaat kreeg vooral negatieve reviews, onder meer vanwege klachten over gebrekkige software en een te korte accuduur. Humane heeft beloofd de Ai Pin te blijven ontwikkelen en verbeteren.