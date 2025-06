De voortdurende ontwikkeling van AI-taal heeft een fascinerend terrein ontsloten waarin menselijke interactie met machines steeds verder wordt verfijnd. Ontwikkelaars staan voor de uitdaging om de taal van AI steeds meer te vermenselijken, waardoor conversational interfaces zoals chatbots een natuurlijkere interactie met gebruikers kunnen bieden. Het creëren van zinnen die voor mensen als natuurlijk overkomen, is echter geen eenvoudige opgave, aangezien dit vraagt om een diepgaand begrip van pragmatiek, de contextuele aspecten van taal.

De bovenstaande alinea is door AI gegenereerd, specifiek door ChatGPT 3.5. Herkende je dat als zodanig? Vooralsnog bestaat er een kans dat je door de illusie heen zag, maar ontwikkelaars werken hard aan het steeds natuurlijker maken van de interactie met interfaces waarbij kunstmatige intelligentie gebruikt wordt. Daarvoor worden verschillende eigenschappen van een chatbot, ook wel conversational interface genoemd, aangescherpt en aangepast.

Het is daarvoor van groot belang dat een chatbot zinnen maakt die voor ons mensen als natuurlijk overkomen, maar dat is lastiger dan het lijkt. Zo zit de uitdaging van een overtuigende chatbot hem momenteel vooral in de pragmatiek, het stukje van de taalkunde dat zich bezighoudt met de context van woorden en zinnen. Voor nu is dat de zwakke plek van de meeste chatbots.

Het is niet vanzelfsprekend dat de mensheid deze zwakte moet willen oplossen. Sommige linguïsten vragen zich sterk af of het zogenoemde antropomorfiseren van door AI gegenereerde taal een streven moet zijn. En in hoeverre moeten ontwikkelaars hun benadering van menselijke taal aanpassen om AI-taal op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen?

Voor dit artikel sprak Tweakers met drie linguïsten, ieder met een eigen kijk op de opbouw, functie en filosofische grondslag van AI-taal. En geen zorgen, afgezien van de eerste alinea is dit artikel volledig met menselijke vingers en een mechanisch toetsenbord geschreven op basis van mens-tot-mensinteractie.

Bannerafbeelding: Dall-E