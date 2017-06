Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Stel je voor, een zelfrijdende auto rijdt in een straat in een stadscentrum. Een moeder en een klein kind staan te wachten voor het rode licht, maar het kind rent plotseling de weg op, waardoor een ongeluk onvermijdelijk wordt. De zelfrijdende auto moet binnen een fractie van een seconde kiezen: stuurt hij snel de auto weg, waarbij hij twee inzittenden waarschijnlijk doodt, of rijdt hij over het kind heen?

In films en series leren we de ware aard van een personage kennen door dergelijke morele dilemma's, zonder goede antwoorden. Wat is de ware aard van een stuk software? De zelfrijdende auto is als een personage dat nog niet bestaat en dat dus nog geen ware aard heeft. Wij als maatschappij moeten nog gaan bepalen hoe de zelfrijdende auto in zulke situaties moet reageren.

De vorige Amerikaanse president, Barack Obama, had het over dit dilemma in een groot interview vorig jaar. Hij sprak uit dat het tijd werd dat we gingen bepalen welke waarden zelfrijdende auto’s meekrijgen. Als de software moet kiezen tussen het doden van de bestuurder om een voetganger te redden, op basis waarvan kiest die dan? Moet het een kind wel redden, maar een oudere niet, of omgekeerd? Wie moet die regels vastellen?

Obama is niet de enige die daarover nadenkt. Een aantal bekende namen, waaronder Stephen Hawking en Elon Musk, tekenden twee jaar geleden een open brief over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. "We raden aan om onderzoek uit te breiden dat erop is gericht om er zeker van te zijn dat steeds capabelere ai-systemen robuust en heilzaam zijn. Onze ai-systemen moeten doen wat wij willen dat ze doen."

Wiskunde is de basis van de enige wereldwijde taal die we hebben. Twee plus twee is overal vier, of je nu op de Noordpool of rond de evenaar bent en uit welke cultuur je ook komt. Computers hebben ook een universeel systeem dat daaruit voortkomt: het binaire systeem, de nullen en enen die razendsnel door computers worden geïnterpreteerd.

Een van de voordelen van wiskunde is dat het gaat om exacte getallen en dus compleet neutraal lijkt, of het nu deterministisch of probabilistisch is. Misschien heeft het daardoor zo lang geduurd voordat er een discussie op gang kwam over de neutraliteit van een technologie die in de komende decennia de wereld vermoedelijk ingrijpend zal veranderen: kunstmatige intelligentie.

In het hoofdkantoor van Google in Mountain View, Californië, het befaamde Googleplex, sprak Tweakers met enkele mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en in het bijzonder van neurale netwerken. Zij antwoordden openlijk op vragen over de ontwikkeling en de toekomst van kunstmatige intelligentie en neurale netwerken.