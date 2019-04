Google schrapt ethische commissie kunstmatige intelligentie na kritiek op lid

Google sluit zijn Advanced Technology External Advisory Council, ongeveer een week na het oprichten. De ethische commissie had moeten toezien op ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie, maar er was veel kritiek op een zeer conservatief lid.

"Het is duidelijk dat de Ateac niet kan functioneren zoals we wilden. We heffen de commissie op en gaan terug naar de tekentafel", zegt Google in een verklaring tegenover Vox. Google had de commissie op 27 maart opgericht en direct daarna volgde felle kritiek op een van de acht leden: Kay Coles James. De vrouw is voorzitter van de Amerikaanse Heritage Foundation, die zich openlijk uitspreekt tegen immigranten, transgenders en de lbgt-community en sceptisch is over de opwarming van de aarde.

Google-medewerkers keerden zich samen met onderzoekers en professoren in een open brief tegen de aanstelling. Met een petitie werd Google opgeroepen om James uit de commissie te halen. De aanwezigheid van iemand met een dergelijk gedachtegoed hoort niet thuis in een ethische commissie, vinden de duizenden Google-medewerkers die de petitie tekenden. Ze stellen dat Google zijn eigen positie als het gaat om ethiek en gelijkheid met haar aanstelling ondermijnt.

Aanvankelijk verdedigde Google de keuze voor James door te stellen dat ze was aangesteld om zo een divers gedachtegoed te vertegenwoordigen in de commissie. Alessandro Acquisti, een van de in totaal acht leden van de commissie, trok zich enkele dagen na het oprichten van de commissie al terug. In een tweet zei hij dat dit voor hem 'niet de juiste plek is om dit belangrijke werk te doen'.

De Ateac was opgericht met het doel om de werkzaamheden van Google op het gebied van kunstmatige intelligentie te bekijken vanuit ethisch oogpunt. De commissie zou dit jaar vier keer bij elkaar komen om kritisch te kijken naar de ai-projecten van Google. In de verklaring zegt Google nu te zoeken naar andere manieren om feedback te krijgen op de projecten.