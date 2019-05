Google-ai maakt persoonlijke poëtische boodschap van foto en een enkel woord

Google heeft het experiment Poemportrait beschikbaar gemaakt. Voor gebruikers die een woord insturen en een selfie maken, genereert de kunstmatige intelligentie een gedichtje. Vervolgens krijgt de foto een overlay met het door een computer gemaakte gedicht.

Het Google-algoritme van Poemportraits maakt een uniek, overigens niet-rijmend, gedicht van een eigen gekozen woord en zet dit vervolgens, geheel in stijl, over de foto heen. Het algoritme is getraind op een dataset van 25 miljoen door dichters in de negentiende eeuw geschreven woorden. Het zelfgekozen woord wordt gecombineerd met een selectie hiervan waardoor er talloze opties voor gedichten ontstaan. De invoer accepteert niet elk woord. Na verschijning van het gedicht is er de optie deze op te laten nemen in een 'collectief gedicht'.

Het werkt volgens Google enigszins als predictive text waarin de kunstmatige intelligentie niet bestaande teksten kopieert of hergebruikt maar zijn woordenschat gebruikt om met eigen teksten te komen. Het resultaat kan een 'diepgaand gedicht' over een vakantiekiekje zijn maar er kunnen ook totaal willekeurige zinnen uitkomen of zinnen die niet helemaal kloppen.