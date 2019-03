Googles voormalige roboticateam richt zich op simpele robots en machinelearning

'Robotics at Google' is een nieuw onderdeel binnen Google dat zich, in tegenstelling tot het eerder afgestoten Boston Dynamics, richt op relatief eenvoudige robots en machinelearning. Bij dit nieuwe onderdeel zijn veel leden van Googles voormalige roboticateam werkzaam.

Robotics at Google richt zich vooral op de softwarekant van robots. Het bedrijf is in dat kader bezig om machinelearning vaker toe te passen bij robotica. Het is de bedoeling dat robots hiermee in staat zijn om vaardigheden aan te leren en zich te verbeteren. Daarbij is Robotics at Google vooral gericht op het ontwikkelen van relatief eenvoudig robots voor alledaagse taken, zoals machines die een scala aan onbekende objecten in een bak kunnen sorteren of door een interieur kunnen manoeuvreren met de nodige onverwachte obstakels.

Een voorbeeld waar Robotics at Google mee bezig is, is een robot die samen met onderzoekers van enkele Amerikaanse universiteiten is ontwikkeld. Deze TossingBot kan leren hoe verschillende objecten, zoals plastic bananen en pingpongballen, opgepakt moeten worden om ze vervolgens in de bepaalde bakken te gooien.

Volgens Google is TossingBot door zijn capaciteit om te leren gooien in staat om twee keer zo snel objecten op te pakken dan eerdere systemen. Ook is de plaatsing van de objecten twee keer zo effectief. De robot leert het grijpen en gooien door een neuraal netwerk dat de visuele observaties koppelt aan parameters voor de bewegingen. Door middel van overhangende camera's kan de robot zichzelf op eigen kracht verbeteren.

TossingBot is een voorbeeld van waar de mensen bij Robotics at Google zich op richten. De robot, in feite een mechanische arm, wist in het begin niet wat hij moest doen met de stapel objecten die hem werd voorgeschoteld. Na het het nodige proberen en fouten maken, en dankzij de capaciteit om te leren via de overhangende camera, was de robot echter in staat om de objecten in de juiste container te gooien. Na veertien uur werd hierbij een gooiprecisie van 85 procent gehaald en een grijpbetrouwbaarheid van 87 procent.

The New York Times heeft toegang gehad tot de plek waar de robots van het Google-onderdeel worden gemaakt en actief zijn. Het medium schrijft dat het bedrijf naast TossingBot werkt aan een drievingerige robot die objecten kan manipuleren door ze te draaien of te verschuiven. Daarnaast wordt een mobiele, rijdende, R2-D2-achtige robot van het bedrijf Fetch getraind. Deze moet leren om door onbekende ruimtes te navigeren.