Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017

Boston Dynamics, het bedrijf dat eerder de 'reddingsrobot' Atlas heeft gebouwd, heeft een soortgelijke robot ontwikkeld met zowel wielen als poten. Deze robot, genaamd Handle, die onder meer kratten van 45kg kan tillen, is op dit moment nog een onderzoeksproject.

De robot Handle dankt zijn naam aan het feit dat de robot uiteindelijk in staat moet zijn met allerlei verschillende objecten overweg te kunnen. Handle is in staat zichzelf te balanceren op twee 'benen', waar twee wielen onder zijn gemonteerd. De robot werkt geheel draadloos en blijft op zijn benen staan door verplaatsing van zijn gewicht. Marc Raibert, de directeur van Boston Dynamics, prijst in een gesprek met IEEE Spectrum de inbreng van wielen, waardoor deze robot volgens Raibert het 'beste van twee werelden heeft'.

Door gebruik te maken van wielen kan de robot een aanzienlijk snelheid halen en relatief eenvoudig overweg met obstakels zoals trappen en hellingen. De robot wordt elektrisch aangedreven en heeft met de ingebouwde accu een bereik van 24 kilometer. De makers zeggen dat deze afstand beduidend groter is dan als de robot geen wielen en alleen poten zou hebben. Ook zou de inbreng van wielen de robot beduidend minder complex maken. Handle is deels gebaseerd op de robot Atlas; de torso en de armen van Atlas zijn ook bij Handle gebruikt.

Atlas werd in 2013 geïntroduceerd en kreeg in 2016 een update. De robot is bedoeld om gevaarlijke taken van mensen over te kunnen nemen, zoals het uitvoeren van taken tijdens een meltdown bij een kernreactor, het afsluiten van een olielek of het blussen van een grote natuurbrand. Daarnaast maakte Boston Dynamics naam met tal van andere opvallende robots, zoals de katachtige Cheetah, die snelheden van 30km/u kan halen, of Wildcat, die autonoom kan rennen.

Boston Dynamics is in 1992 opgericht door de huidige directeur Marc Raibert, een voormalige professor van het MIT . In 2013 heeft Google het bedrijf overgenomen; officieel is Boston Dynamics onderdeel van Googles zusterbedrijf Alphabet. In 2016 bleek dat Google weer van het robotbedrijf af wilde, omdat het bedrijf niet in staat zou zijn de ontwikkelde robots commercieel verkoopbaar te maken. Toyota zou de belangrijkste gegadigde zijn om het bedrijf over te nemen, maar vooralsnog heeft deze eventuele overname niet plaatsgevonden.

Eerder werd er al een video getoond over de capaciteiten van de robot, waarop was te zien hoe Handle zich handhaaft op ruw terrein. Verder toonde de demonstratievideo hoe de robot onder allerlei omstandigheden en bij het maken van verschillende bewegingen stabiel weet te blijven.