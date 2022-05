Boston Dynamics wil vierpotige Spot-robot 'ooit' voor thuisgebruik verkopen

Voor wie een hekel heeft aan het opruimen van zijn huis, heeft Boston Dynamics goed nieuws. Het bedrijf denkt namelijk zijn vierpotige Spot-robot 'ooit' voor thuisgebruik te gaan verkopen en denkt daarbij specifiek aan het schoonmaken van een huis.

Boston Dynamics moet nog een paar stappen zetten voordat de robot voor thuisgebruik kan worden verkocht. De eerste stap is het gebruiken van een arm. Het bedrijf toonde deze arm ruim twee jaar geleden voor het eerst. Volgens Boston Dynamics-oprichter Marc Raibert is hij inmiddels bijna klaar voor de verkoop. Over een paar maanden moeten bedrijven de robotarm kunnen kopen, zei hij tijdens de Collision from Home-conferentie. Hiermee wordt de robot een 'mobiel manipulatiesysteem' en worden de mogelijkheden van Spot uitgebreid. Zo laat Raibert zien hoe Spot met de arm een deur opent, en een industriële zekeringschakelaar in- en uitschakelt.

Die arm biedt echter ook mogelijkheden voor consumenten. Zo heeft Boston Dynamics op dit moment een project lopen waarbij Spot zelfstandig een huis opruimt. Raibert laat zien hoe een Spot in een slaapkamer staat, met kleren verspreid over de vloer. Spot ziet de kleren met zijn camerasysteem en gebruikt cloudcomputing om te identificeren of een object daar hoort te liggen of niet. Als Spot vuile was identificeert, gebruikt het de robotarm om een kledingstuk op te rapen en in de wasmand te leggen, die op zijn rug is geplaatst. Dit proces verloopt zonder interactie met Boston Dynamics.

De mogelijkheden van Spot zijn niet beperkt tot de slaapkamer. Boston Dynamics heeft een project lopen waarbij de vierpoot een keuken opruimt. Zo pakt hij een glas op en plaatst het automatisch in de vaatwasser, zonder het kapot te knijpen, en gooit een leeg blikje in de vuilnisbak. In een ander project wordt Spot ingezet als pakjesrobot. Hier haalt hij een doos op bij de pakketbezorger die dan in de straat rijdt. Raibert noemt dit vooral handig in verband met het coronavirus, omdat je je dan niet hoeft af te vragen of de pakketbezorger zich aan alle maatregelen heeft gehouden.

Hoewel Boston Dynamics al wel specifieke casussen voor thuisgebruik van Spot heeft bedacht, lijkt de consumentenintroductie van de robot nog ver weg. Een indicatie voor wanneer Spot voor consumenten beschikbaar komt, gaf Raibert dan ook nog niet. Hij zal waarschijnlijk niet meteen voor de massa bedoeld zijn, want Spot, voorheen bekend als SpotMini, is sinds deze maand te koop voor Amerikaanse bedrijven en kost 74.500 euro. Omgerekend en inclusief btw is dat 80.318 euro en dan heb je nog niet eens die robotarm, dus zul je alsnog zelf je was moeten opruimen.