Boston Dynamics verkoopt Spot-robot voor 74.500 dollar

Boston Dynamics is begonnen met de verkoop van zijn Spot-robot aan alle Amerikaanse bedrijven die daar interesse in hebben. De robotviervoeter maakte de afgelopen jaren faam in tal van filmpjes.

Amerikaanse bedrijven kunnen de Spot bestellen op de website van Boston Dynamics. Het bedrijf gaf de robots vorig jaar al in bruikleen aan bedrijven, maar nu zijn ze ook daadwerkelijk te koop. Voor 74.500 dollar krijgen kopers een 110cm lange vierpotige robot in huis die 32,5kg weegt en 84cm hoog is in staande positie.

In de Spot zit een 605Wh-accu en daarmee kan de Spot anderhalf uur rondlopen. De stand-bytijd is drie uur en de accu opladen duurt twee uur. De robot heeft 2,4GHz-wifi en een gigabitethernetaansluiting. Er wordt een afstandbediening met 7"-touchscreen meegeleverd.

De Spot heeft een maximumsnelheid van 1,6 meter per seconde, een kleine 6km/u. De robot kan 14kg aan gewicht dragen. Boston Dynamics biedt ook allerlei uitbreidingen aan, zoals de 21.800 dollar kostende Spot Cam. Dat is een 360-gradencamera die bovenop de robot is te monteren. Ook is er een lidar-uitbreiding, en er zijn uitbreidingen die cpu- of gpu-kracht toevoegen.

Boston Dynamics werkt al jaren aan zijn Spot-robot en richt zich met name op robots die op een natuurlijke manier bewegen en hun evenwicht kunnen bewaren. Het bedrijf werd in 2013 gekocht door Google, maar in 2017 door de zoekgigant verkocht aan het Japanse Softbank.