Boston Dynamics introduceert robot die dozen in magazijnen kan verplaatsen

Boston Dynamics kondigt Stretch aan. Deze robot is bedoeld voor magazijnautomatisering en kan volgens de fabrikant tot 800 dozen per uur verplaatsen. Het bedrijf zoekt momenteel klanten die Stretch willen testen en hoopt op een commerciële release in 2022.

Boston Dynamics meldt op zijn website dat Stretch bestaat uit een 'waarnemingsmast' die is voorzien van verschillende camera's en sensoren. De robot beschikt daarnaast over een robotische arm die zeven vrijheidsgraden heeft voor beweging. Deze arm gebruikt een stel zuignappen om dozen op te pakken en kan pakketten van 23 kilogram oppakken, schrijft Reuters. Boston Dynamics claimt in een persbericht dat Stretch in staat is om verscheidene soorten dozen en krimpverpakkingen te verwerken.

De fabrikant voorziet Stretch verder van zijn Computer Vision-technologie, waarmee de robot volgens de fabrikant pakketten voor iedere klant kan identificeren, zonder dat daarvoor uitgebreide training nodig is. De fabrikant voorziet zijn nieuwe magazijnrobot daarnaast van een kleine, omnidirectionele basis met een set wielen. Daarmee kan Stretch onder andere door magazijnen en relatief krappe ruimtes navigeren.

Afbeeldingen via Boston Dynamics

Stretch is niet de eerste warenhuisrobot van Boston Dynamics. Het bedrijf introduceerde in 2017 zijn Handle-prototype, die in 2019 een nieuw ontwerp kreeg. Michael Perry, vice-president of business development bij Boston Dynamics, vertelt aan The Verge dat Handle 'de juiste omvang en het juiste bereik had voor magazijnen', maar dat de robot nog niet snel genoeg kon werken. Dit is volgens de topman van de fabrikant met Stretch opgelost. Het bedrijf claimt dat de nieuwe robot onder ideale omstandigheden maximaal 800 dozen per uur kan verplaatsen, wat vergelijkbaar zou zijn met een menselijke medewerker. De accu van Stretch zou acht uur meegaan.

Het bedrijf hoopt dat Stretch in 2022 beschikbaar komt voor alle bedrijven, maar heeft inmiddels al een Stretch Early Adopter-programma opgezet. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hiervoor inschrijven, en maken daarmee kans op de robot voor die tijd al te helpen testen. Boston Dynamics maakt niet bekend wat Stretch bij release gaat kosten.

Boston Dynamics is een Amerikaans roboticabedrijf dat in Massachusetts is gevestigd. De fabrikant is onder andere bekend vanwege zijn Atlas- en Spot-robots, die respectievelijk lijken op een mens en een hond. Boston Dynamics is in 1992 opgericht en werd eind vorig jaar overgenomen door Hyundai.