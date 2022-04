Nederlandse politie zet robot Spot in bij sporenonderzoek in drugslab Brabant

Forensisch onderzoekers van de Nederlandse politie hebben robothond Spot ingezet bij onderzoek in een drugslab in Brabant. In het drugslab werd een dode gevonden. De robot werd ingezet om te zien of het drugslab veilig genoeg was om te betreden.

Het is de eerste keer dat op beeld te zien is dat de Nederlandse politie beschikking heeft over de bekende robot van het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics. De robot werd gebruikt door specialisten van de LFO, de Landelijke Faciliteit Ondersteuning bij Ontmantelen. De eenheid is gespecialiseerd in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.

Omroep Brabant schrijft dat het de eerste keer is dat de politie een Spot-robot inzet in Brabant en het is volgens de zender de enige in Europa die door de politie gebruikt wordt. Spot is uitgerust met een camera en een schijnwerper, zodat hij in een drugslab kan zien of de situatie veilig genoeg is om te betreden en er bijvoorbeeld geen druk op ketels of vaten staat, wat explosiegevaarlijk is.

Spot-robots zijn sinds 2020 te koop in Amerika voor een kleine 75.000 dollar voor de Explorer-kit en hebben standaard al verschillende camera's. Sinds kort is de robot ook bij Nederlandse leveranciers te krijgen. De robot kost volgens NOS op 3 in Nederland 75.000 euro.

Op de beelden is te zien dat de robot die de politie gebruikt, bovendien is uitgerust met een Spot CAM+. Dat is een volledig draaibare cameramodule met een pan-tilt-zoomcamera met 30x optische zoom. De Spot-robot wordt bestuurd met een tablet. Boston Dynamics bracht onlangs nog een vernieuwde versie van Spot uit, met verbeterde hardware en oplaaddock.