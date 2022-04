Politie gaat alle eenheden voorzien van camera die smartphonegebruik detecteert

De politie gaat de AI-camera, die bestuurders met smartphone in de hand automatisch kan detecteren, meer gebruiken in Nederland. Eerst werd de MONOcam alleen in Midden-Nederland gebruikt, vanaf donderdag krijgen alle tien regionale eenheden minimaal één MONOcam.

De MONOcam is volgens de politie 'grotendeels' door de politie zelf ontwikkeld. Het gaat om een mobiele camera die op een driepootstatief staat en zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan worden geplaatst. De camera werkt met software die kan detecteren wanneer een bestuurder een apparaat in de hand houdt. De politie focust met de MONOcam voornamelijk op smartphones.

De politie zegt dat agenten niet hoeven te bewijzen dat een bestuurder daadwerkelijk aan het bellen of appen is, of iets anders met de telefoon doet. Alleen al voor het vasthouden van een telefoon kunnen agenten een boete geven. De politie-eenheid Midden-Nederland gebruikte sinds september 2019 een pilotversie van de MONOcam. Tijdens deze pilot is de camera geleerd wanneer er sprake is van een overtreding.

Als de camera detecteert dat een bestuurder een apparaat vasthoudt, dan stuurt het systeem de opname door naar een agent van het Team Verkeer van de politie. Deze beoordeelt of de bestuurder inderdaad een apparaat in zijn of haar handen vast had. Een tweede politieambtenaar controleert deze beoordeling onafhankelijk van de eerste beoordelaar. Is er sprake van een overtreding, dan wordt alles naar het Centraal Justitieel Incassobureau gestuurd, dat een bekeuring verstuurt.

De politie zegt dat de Autoriteit Persoonsgegevens de MONOcam heeft getoetst. Deze heeft de camera goedgekeurd. De camera blurt gezichten van eventuele medepassagiers automatisch en beelden staan 'korte tijd' op de laptop waarmee de MONOcam communiceert. De software wist de foto's zodra de beoordelaars hun werk hebben gedaan. Het CJIB slaat alleen foto's van overtreders op, net als foto's van radarsets en flitspalen.

Tegen de Telegraaf zegt de politie van plan te zijn om een enkele MONOcam op meerdere plekken per dag neer te zetten. Zo wil de politie diensten als Flitsmeister en Waze te slim af zijn. Tijdens de pilot in Midden-Nederland betrapte de camera bij iedere 'proefsessie' tientallen automobilisten. Voor de MONOcam verzamelde de politie een database van 120.000 foto's van bellende mensen, om de camera via machinelearning te leren wat mag en wat niet mag.

Om een bekeuring te kunnen uitschrijven moet een foto wel aan een aantal voorwaarden voldoen, 'zoals een vingerkootje dat zichtbaar moet zijn, evenals de contouren van een telefoon'. Later wil de politie ook het niet dragen van een veiligheidsgordel toevoegen aan de MONOcam. Het OM werkt aan een vergelijkbare camera die smartphones kan detecteren.