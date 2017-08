Rechter: smartphone in autohouder bedienen staat gelijk aan vasthouden

Een Nederlandse rechtbank heeft bepaald dat het bedienen van een telefoon in de auto, terwijl deze in een telefoonhouder op het dashboard is geplaatst, onder de definitie van het vasthouden van een telefoon valt. Daarmee is ook deze handeling verboden.

De rechter stelt vast dat uit eerdere rechterlijke uitspraken is gebleken dat het begrip 'vasthouden' in deze context ruim moet worden uitgelegd. Hij zegt dat het vasthouden zich bijvoorbeeld ook uitstrekt tot het klemmen van de telefoon tussen oor en schouder en het vastbinden van de telefoon aan de pols. De rechter vindt dat het bedienen van de telefoon, ook al is deze in een houder geplaatst, ervoor zorgt dat er maar met één hand verkeershandelingen kunnen worden verricht.

De rechter oordeelt dat niet kan worden uitgesloten dat de bestuurder berichten aan het beantwoorden was, ofwel sociale media aan het volgen was. Daarbij zou de bestuurder te veel zijn afgeleid, iets wat volgens de wet een te groot risico voor de verkeersveiligheid oplevert. Op basis daarvan gaat de rechter mee in het oordeel van de officier van justitie en schaart hij het handelen van de autobestuurder onder het verbod en handhaaft hij een opgelegde boete.

De officier van justitie stelde dat de autobestuurder tijdens het rijden met zijn linkerhand zichtbaar bezig was met zijn telefoon en ook op zijn telefoon keek. Dit werd opgemerkt door een dienstvoertuig van de politie. De officier van justitie vond dat dit voldeed aan het begrip 'vasthouden'. De bestuurder zou hierdoor zijn afgeleid en zou de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. Daarvoor is een boete van 239 euro in rekening gebracht.

De bestuurder vindt dat hij zijn mobiele telefoon, volgens het proces-verbaal een 'nieuw type Nokia', niet heeft vastgehouden en altijd in een dashmount heeft geïnstalleerd aan de linkerkant van het dashboard bij de raamstijl. De bestuurder claimde zes gemiste oproepen te hebben gehad en dus verschillende oproepen niet beantwoord te hebben. Zowel de officier van justitie als de rechter zijn voorbij gegaan aan zijn argumentatie.