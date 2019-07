Rechter: bestuurder van Tesla met actieve Autopilot mag geen telefoon vasthouden

Een bestuurder van een auto met een ingeschakelde Autopilot-functie of iets vergelijkbaars blijft volgens de wet feitelijk bestuurder, en daarmee blijft het verboden om een smartphone vast te houden tijdens het rijden. Dat heeft het Gerechtshof Leeuwarden in hoger beroep bepaald.

Het Hof gaat daarbij mee in de uitspraak van de kantonrechter uit november 2018. Die verwierp het beroep van een Tesla-rijder tegen de beschikking en handhaafde daarmee twee boetes die hem in oktober 2017 zijn opgelegd. In het arrest van het Hof wordt alleen de boete van 10 oktober 2017 genoemd, ter hoogte van 230 euro. Die werd opgelegd voor het vasthouden van een smartphone tijdens het rijden.

Het Openbaar Ministerie is het eens met de kantonrechter en vindt dat ondanks de ingeschakelde Autopilot van de Tesla Model X toch gewoon de persoon achter het stuur als de bestuurder van het voertuig moet worden aangemerkt. Het Hof volgt die lezing: "Het inschakelen van de Autopilot brengt mee dat op die wijze de bedieningsorganen worden gehanteerd waardoor de voortbeweging en rijrichting van het motorvoertuig worden beïnvloed. Het gebruikmaken van een dergelijk systeem betekent dat de betrokkene als feitelijk bestuurder dient te worden aangemerkt."

Daarbij benadrukt het Gerechtshof dat het om een absoluut verbod gaat. Volgens het Hof is het daarmee niet aan de individuele bestuurder om afhankelijk van het gebruik van een Autopilot of vergelijkbaar systeem te bepalen of hij zich dermate veilig gedraagt dat hij zelf kan bepalen of er van het verbod kan worden afgeweken.

De bestuurder vindt dat niet hij als feitelijk bestuurder moet worden aangemerkt bij inschakeling van een Autopilot-systeem, maar de software. Volgens hem vertoont het rijden met een Autopilot overeenkomsten met de rol van rijinstructeur, die volgens de wet niet de feitelijk bestuurder is en dus wel een mobiele telefoon mag vasthouden.

Hij vindt ook dat het gebruik van een mobiele telefoon in een zelfrijdend voertuig geen afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en hij verwijst naar onderzoeken van Tesla en de Amerikaanse overheid waaruit zou blijken dat het aantal ongelukken door het automatisch sturen van zelfrijdende Tesla's significant is gedaald. De bestuurder stelt dat rijden met de Autopilot zes keer veiliger is dan rijden met handen aan het stuur en dat het 140 keer veiliger is dan een bestuurder met een smartphone in de hand. Dat laatste gebeurt volgens hem heel regelmatig in het verkeer en noemt hij 'gigantisch gevaarlijk'.