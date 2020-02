RDW onderzoekt 'op hol geslagen' Tesla Model 3

De Rijksdienst voor het Wegverkeer onderzoekt een Tesla Model 3 die afgelopen december 'op hol geslagen' zou zijn. De auto reed vanuit stilstand plots met hoge snelheid door een slagboom. Tesla ontkent dat er problemen zijn, maar in de VS zijn er meer meldingen.

De RDW heeft het onderzoek ingesteld na vragen van Het Financieele Dagblad. De krant heeft contact met de bestuurder van de desbetreffende auto. Op 19 december is een stilstaande Tesla Model 3 plotseling met hoge snelheid door een slagboom voor een parkeerplaats gereden. De auto raakte een boom en een paal en uiteindelijk de gevel. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond; de klap werd opgevangen door de airbag.

Volgens het FD ging het om een nieuwe Model 3 die tien dagen eerder was opgehaald. In Nederland zijn voor zover bekend geen andere meldingen van Tesla's die plotseling accelereren, maar in de VS zijn er meer van soortgelijke klachten. Het FD publiceerde daar eerder over en schreef dat er zeker 110 incidenten met willekeurige acceleraties bekend zijn.

Tesla ontkent de problemen zowel in Nederland als in de VS. De bestuurder van de Nederlandse Tesla heeft nadat de krant zich met de zaak bemoeide, data verkregen van de automaker. Daaruit zou blijken dat de bestuurder tijdens het incident het gaspedaal drie keer heeft ingedrukt, 'waarvan eenmaal tot 38 procent'. Volgens de RDW 'komt dat niet overeen met de beleving van de bestuurder' en wordt daarom onderzoek gedaan.

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration onderzoekt volgens Reuters klachten over de plotseling versnellende Tesla's, maar heeft nog niet besloten of er ook daadwerkelijk een onderzoek komt.