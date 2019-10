Tesla neemt Canadese accufabrikant Hibar Systems over

Tesla heeft Hibar Systems overgenomen, een Canadese fabrikant van accu’s voor elektrische voertuigen, laptops en andere toepassingen. De acquisitie versterkt de vermoedens dat Tesla zelf in de accucelproductie gaat stappen, om minder afhankelijk te zijn van andere fabrikanten.

Wanneer de Amerikaanse autofabrikant Hibar Systems precies heeft overgenomen, is niet helemaal duidelijk. De Canadese nieuwssite Electric Autonomy ontdekte dat het Canadese bedrijf sinds 2 oktober geregistreerd staat als dochterbedrijf van Tesla. In de vorige update van het bedrijfsregister, daterende van juli, was dat nog niet het geval. De website van Hibar zelf is op 16 september grotendeels offline gehaald en toont sindsdien enkel nog een informatiepagina met adresgegevens.

Op het moment van de overname was Hibar bezig met de ontwikkeling van een efficiënt productiesysteem voor lithium-ion-accu’s, bedoeld voor de massaopslag van elektriciteit. Het is niet de eerste overname van Tesla in deze bedrijfstak. In februari van dit jaar kocht de autofabrikant al Maxwell, een bedrijf in Californië dat werkt aan een nieuwe generatie lithium-ion-elektrodes. Topman Elon Musk zei tijdens een aandeelhoudersvergadering in juni dat deze overname een groot effect zal hebben op de kosten en de schaal van de celproductie.

Tesla sloot onlangs ook een vijfjarige overeenkomst met Jeff Dahn, een Canadese natuurkundige aan de Dalhousie University die wereldwijd vermaard is om zijn onderzoek op het gebied van lithium-ion-accu’s. Ook hierin zien analisten een aanwijzing dat Tesla op termijn zelf accucellen wil gaan maken, om de productie op te schalen naar hogere niveaus en minder afhankelijk te worden van andere accufabrikanten.